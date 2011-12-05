برپایی نمایشگاه کتاب از آثار برگزیده عاشورایی در کانون

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری ویژه‌برنامه «خیمه خورشید» بخش ادبیات عاشورایی فرهنگسرای اندیشه با برگزاری نمایشگاه کتاب عاشورا، شب‌های شعر عاشورایی و اجرای نمایش‌نامه‌خوانی آغاز به کار کرد.

در این برنامه که به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین(ع) در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، عده‌ای از استادان، هنرمندان و شاعران حضور می‌یابند.

افزون بر برگزاری شب‌های شعر عاشورایی، مقتل‌خوانی و خوانش مثنوی طاقدیس از دیگر برنامه‌هایی ‌است که هر روز از ساعت 18 در این نمایشگاه برگزار می‌شود.

در بخش نمایش‌نامه‌خوانی نمایش «حقیقت دارد تو را در خواب بوسیده‌ام» نوشته میلاد اکبرنژاد به کارگردانی بهرام عظیم‌پور هر روز از ساعت 16 در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای حضور در این برنامه‌ها تا 25 آذرماه از ساعت 8 تا 20 به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی بلوار کشاورز، خیابان حجاب مراجعه کنند.