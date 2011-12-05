ساقط کردن هواپیمای جاسوسی آمریکا؛ ضربه سنگین ایران بر پنتاگون

دیروز یکشنبه (۴ دسامبر/۱۳ آذر) رسانه های ایران از "سرنگونی" و دراختیار گرفتن یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خبر دادند که در حال گشت زنی و جاسوسی حریم هوایی شرق ایران را نقض کرده بود. این هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین هدف حمله "واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی" جمهوری اسلامی قرار گرفت و اکنون با کمترین آسیب در اختیار ایران است.

در همین رابطه یک مقام وزارت دفاع آمریکا٬ پنتاگون٬ احتمال سقوط هواپیمای رادارگریز آمریکایی در خاک ایران را تایید کرد٬ اما سخنان برخی از مقامات نظامی ایران درباره تاثیر حملات سایبری در سرنگونی آن را رد کرد.

از سوی دیگر برخی از مقامات آمریکایی ناپدید شدن این هواپیما در مجاورت مرزهای ایران را تایید کرده‌اند٬ اما یکی از مقامات ارشد پنتاگون به خبرگزاری رویترز گفته که "هیچ نشانه‌ ای از سقوط یا سرنگونی چنین هوایپمایی (به ‌دست ارتش جمهوری اسلامی) وجود ندارد".

تصویر هواپیمای بدون سرنشین RQ 170

هواپیمایی که بدست ایران افتاده از نوع " RQ 170 سنتینل" است که نوعی هواپیمای بدون سرنشین شناسایی است که خبر ساخت آن در سال ۲۰۰۹ به رسانه های فعال در حوزه امور نظامی درز کرد و در سال ۲۰۱۰ نیروی هوایی آمریکا وجود این نوع هواپیما را تایید کرد.

بر اساس گزارشها این نوع هواپیمای بدون خلبان در عملیات کشتن اسامه بن‌لادن، رهبر سابق القاعده، برای زیر نظر گرفتن محل اقامت او در هنگام انجام حمله کماندوهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفت.

ارتش و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معمولا از هواپیماهای بدون خلبان برای نظارت بر فعالیت های نظامی در منطقه استفاده می‌ کنند. علاوه بر آن، از این نوع هواپیماها برای حمله‌ های موشکی در یمن، افغانستان و پاکستان نیز استفاده می‌ شود.

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی انحرافی نوشته که این هواپیمای جاسوسی که از هفته پیش در افغانستان ناپدید شده٬ به نظر می ‌رسد در ایران سقوط کرده و در این صورت٬ اولین هواپیما از این مدل است که در اختیار یک کشور متخاصم با ایالات متحده قرار می ‌گیرد. اپراتورهای هواپیما هفته گذشته کنترل آن را از دست داده و از آن زمان در پی یافتن ردی از آن بودند.

جاسوس رادارگریز و هوشمند و منحصر به ‌فرد

به گزارش واشنگتن ‌پست٬ تکنولوژی جاسوسی به ‌کار رفته در هواپیماهای RQ-170 همانی است که در بمب‌ افکن های یو.اس.بی۲ و نیز جت جنگنده F-35 به کار رفته است. طراحی و پیاده‌ سازی این تکنولوژی٬ یکی از گران ‌ترین پروژه‌ های تسلیحاتی در تاریخ پنتاگون بود. این هواپیماها از ابزارهای کلیدی جاسوسی آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی‌ محسوب می شود.

تصویر از هواپیمای بدون سرنشین RQ170

یکی دیگر از مقامات پنتاگون نیز در گفتگو با واشنگتن ‌پست ادعا کرد "اگر هم چنین اتفاقی رخ داده باشد٬ به احتمال ۹۵ درصد نتیجه اختلالات فنی یا مشکلات مکانیکی بوده است."

این مقام وزارت دفاع ‌آمریکا همچنین در تلاش برای زیر سوال بردن توان سایبری ایران اظهارات برخی از مقامات نظامی ایران درباره تاثیر حملات سایبری بر سقوط این هواپیما را نادرست خواند و گفت این هواپیماها از تکنولوژی ماهواره‌ای رمزگذاری ‌شده بهره می‌گیرند و همین موضوع نفوذ به آن را غیرممکن می‌ سازد.

هواپیماهای تجسسی و رادارگریز RQ-170 برای نفوذ به سیستم دفاع هوایی نیروهای دشمن طراحی شده ‌اند. یکی از آنها در شناسایی مکان دقیق اختفای اسامه بن ‌لادن در پاکستان٬ نقشی کلیدی ایفا کرده بود.

یک منبع نظامی در آمریکا نیز بدون افشای هویت واقعی خود در گفتگو با واشنگتن‌ پست گفت : در اختیار گرفتن این هواپیما٬ بطور بالقوه اطلاعات نظامی و امنیتی ارزشمندی را درباره شیوه‌ های جاسوسی آمریکا در اختیار نیروهای ایرانی قرار می ‌دهد. اما همچنان درباره صحت و سقم خبرهایی که منبع اصلی آن رسانه‌ های ایران‌ هستند٬ تردیدهایی وجود دارد.