هزار حلقه چاه در اقلید خشک شد/ سنگبریها در آستانه تعطیلی

ابوالقاسم رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت صنعتی و کشاروزی این شهرستان با بیان اینکه اقلید قطب کشاورزی شمال فارس است، افزود: در سال 85 یک میلیون و 200 هزار تن محصولات کشاورزی در این شهرستان تولید شد از این رو شهرستان اقلید را قطب محصولات کشاورزی شمال استان می نامند.

وی با بیان اینکه طی مدت اخیر خشکسالی خسارات زیادی را به این شهرستان وارد کرده، اظهار داشت: در اقلید پنج هزار و200 حلقه چاه وجود داشت که طی مدت اخیر با توجه به خشکسالی در استان یک هزار حلقه چاه به طور کامل خشک شد.

نماینده شهرستان اقلید ادامه داد: با خشک شد این چاه ها سطح سفره آبهای زیرزمینی با افت 20 متری روبه رو شد و مشکلاتی برای کشاورزان به وجود آمد.

وی با اشاره به عمق خشکسالی در این شهرستان افزود: در گذشته سطح زیرکشت در این شهرستان 35 هزار هکتار بود و هرساله بیش از شش هزار کارگر غیربومی در این شهرستان مشغول به کار می شدند اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی شدید وضعیت کشاورزی در اقلید بحرانی است.

رحمانی تصریح کرد: در سالهای گذشته 30الی 40 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات کشاورزی بود اما امسال به پنج هزار هکتار هم نمی رسد.

سنگبریهای اقلید در آستانه تعطیلی

نماینده شهرستان اقلید اظهار داشت: برای اینکه اقلید به شهرستانی صنعتی تبدیل شود به یک دوران حداقل پنج ساله نیاز است و در این راستا اقداماتی در دستور کار است.

وی اظهار داشت: عملیات چند واحد صنعتی از جمله فولاد، کارخانه شامپوسازی و.. در دستور کار قرار دارد که با بهره برداری از این کارخانه ها در وضعیت صنعتی شهرستان تغییراتی ایجاد می شود.

رحمانی گفت: طی مدت اخیر واحدهای سنگبری در این شهرستان با مشکلاتی روبه رو شده و این واحدها در آستانه تعطیل شدن قرار گرفته است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات این سنگبریها گفت: با توجه به ساخت و سازهای مسکن مهر و به دلیل اینکه در این ساخت و سازها از اجناس ارزان قیمت استفاده می شود و مصالح این سنگبریها تاحدودی گران است تقاضا برای استفاده از این سنگها کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این برج سازی در کشورهای خلیج فارس کاهش داشته و این امر در کاهش تقاضای مصالح سنگبریهای این شهرستان با مشکل روبه رو و این واحدها به دلیل مشکلات مالی با مشکل مواجه شده اند.