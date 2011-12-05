انتخابات مجلس نهم در استان تهران قانونمند برگزار می شود

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در حال حاضر ستاد انتخابات در استان تهران راه اندازی شده و به طور مرتب، هر هفته جلسات ستاد در استان تشکیل می شود.

این مسئول تأکید کرد: ستادهای شهرستانی نیز تشکیل شده و از مسئولان مربوطه که عضو ستاد نیستند نیز دعوت شده تا گزارش دهند و نیازها، درخواستها و انتظارات خود را بیان کنند تا توانمندیها را افزایش داده و کاستیها را نیز کاهش دهیم.

وی ادامه داد: دستگاههای مختلف برای برگزاری انتخابات اعلام آمادگی کرده اند و پیش بینی کرده ایم که بر اساس تقویم انتخابات حرکت کنیم.

مردم همراهی و همکاری کنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران از همه دست اندرکاران و مردم خواست تا دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص مراحل مختلف برگزاری انتخابات به ستاد انتخابات استان تهران منتقل کرده و با فرمانداران که رئیس ستاد انتخابات شهرستانها هستند، همراهی و همکاری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به تجربه برگزاری ادوار انتخابات در استان تهران باید انتخابات آتی نیز با کیفیت، در سطح عالی و با رضایتمندی همه مردم و مشارکت حداکثری آنان به سرانجام برسد.

دشمنان درصددند انتخابات را به چالش بکشند

رئیس ستاد انتخابات استان تهران تصریح کرد: دشمنان، بیگانگان و برخی از رسانه ها در صدد به چالش کشیدن انتخابات هستند.

وی ادامه داد: از آنجایی که انتخابات توسط خود مردم انجام می شود، بعضی از رسانه ها، دشمنان و معاندان به دنبال شیطنت اند تا انتخابات را به چالش بکشند؛ دشمنان درصددند مردم را نسبت به این کار مقدس بدبین کنند، ولی خوشبختانه ملت ما مردمی هوشیارند؛ مردم باید بدانند انتخابات کار بزرگ و سرنوشت سازی است که برای کشور مهم است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران با اشاره نقش مردم در انقلاب گفت: تکیه انقلاب ما به مردم است چراکه مردم با شرکت پر شور خود در انتخابات سرنوشت خود و مملکت خود را تعیین می کنند.