مداحان از خواندن اشعار کفرگونه پرهیز کنند

محمد فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آهنگ و مضامین اشعار مداحی مداحان تصریح کرد: اشعار و مضامین مداحی ها گاه بوی کفر می دهند و این بدعت و ظلم به امام است.

وی تاکید کرد: حیدر حیدر گویی و خالق ارض و سمایی خواندن امام حسین (ع) مصداق بارز کفر بوده که مداحان متاسفانه در اشعار خود از آنها استفاده می کنند.

فتح الله زاده با اشاره به فعالیت های ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبات مذهبی برای مقابله با رواج اشعار نامناسب و فرهنگسازی اشعار عاشورایی اظهار داشت: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی با برگزاری کنگره شعرعاشورایی سعی در گسترش اشعار غنی و جایگزین کردن آنها را با اشعار بی محتوا با بهره گیری از توان شاعران محلی را دارد.

وی ادامه داد: مداحان با بهره گیری از اشعاری که از سوی ستاد در قالب کتاب و سی دی در اختیارشان قرار داده می شود مداحی کنند و از خواندن اشعار کفرگونه به شدت پرهیز کنند.