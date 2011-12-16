کشف تفاوت جدید مغز زنان با مردان/ توانایی مادران در انجام کارهای همزمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مادران علاوه بر ساعات کار در اداره، توانایی کار کردن در خانه، مراقبت از کودکان، آماده کردن شام و .... را اغلب بدون کمک از سوی دیگران دارند.

نتایج تحقیقاتی که یک پژوهشگر آمریکایی به نام "کوردلیا فاین" سال گذشته انجام داد، مشخص کرد که مغز زنان ماده سفید بیشتری نسبت به مغز مردان دارد و این ماده سفید اجازه می دهد که بخشهای مختلف مغز به هم متصل شوند و به همین دلیل انجام همزمان چند کار (multitasking) در زنان به ظهور می رسد. معجزه ای که در بسیاری از مادران به صورت فعال تری وجود دارد. به طوریکه مادران از توانایی شگفت انگیزی برای انجام چندین کار به طور همزمان از غذا دادن به بچه تا آماده کردن قهوه برخوردارند.

اکنون گروهی از دانشمندان که نتایج یافته های خود را در شماره ماه دسامبر مجله علمی American Sociological Review منتشر کرده اند با بررسی توانایی "چند عملکردی" مادران و ساعاتی که پدران و مادران به فعالیتهای "چندعملکردی" می پردازند به نتایج جدیدی دست یافته اند.

این بررسیها نشان می دهد که مادران در حدود 48.3 ساعت در هفته و پدران 38.9 ساعت در هفته را به فعالیتهای "چندعملکردی" اختصاص می دهند.

بنابراین زنان به طور متوسط 10 ساعت بیشتر از مردان در ساعات بیداری خود را در طول هفته، همزمان چندکار را انجام می دهند. اما این مدت زمان اضافی سلامت زنان را به شدت در معرض خطر قرار می دهد.

درحقیقت، استرسی که در طول ساعت چندعملکردی به زنان و به ویژه به مادران وارد می شود بسیار قوی است. ضمن اینکه ذهنی که به طور همزمان به انجام چندکار مشغول است با خطر از دست دادن تمرکز مواجه است.

همچنین میان کیفیت کار چندعملکردی پدران و مادران تفاوتهایی وجود دارد به طوریکه فعالیت چندعملکردی مادران بسیار پیچیده تر و دشوارتر از تجربه پدران است.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "در مواقعی که فعالیت چندعملکردی در خانه انجام می شود مادران بیشتر مشغول انجام کارهای خانه و یا مراقبت از فرزندان هستند. این درحالی است که چندعملکردی پدران اغلب شامل انواع دیگری از فعالیتها مثل حرف زدن با یک شخص ثالث و یا رسیدگی به امورات شخصی می شود. این درحالی است که زنان فرصت کمی دارند که در طول 24 ساعت شبانه روز در یک فضای اختصاصی به امورات شخصی خود برسند."

به طوریکه برپایه تحقیقات دیگری که چند ماه قبل توسط مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی در آمریکا انجام شد، نشان داد که زمان آزاد یک مادر تنها معادل 26 دقیقه در روز است که صرف سرگرمی، خواندن کتاب، تماشای فیلم، استراحت بر روی کاناپه و یا وبگردی می شود.

در این خصوص "باربارا اشنایدر" از دانشگاه ایالتی میشیگان توضیح داد: "این تحقیقات نشان می دهد مادران شاغل به طور همزمان دو فعالیت را در بیش از دو پنجم ساعات بیداری خود انجام می دهند درحالی که پدران شاغل تنها یک سوم ساعات بیداری خود را به مشغول انجام همزمان دو کار هستند."

این تحقیق بر روی اطلاعات جمع آوری شده از 368 مادر و 241 پدر و در مجموع از 500 خانواده ای که در 8 منطقه شهری آمریکا زندگی می کنند انجام شد.

براساس این تحقیقات، 52.7 درصد از مادرانی که کار می کنند فعالیتهای چندعملکردی انجام می دهند درحالی که این رقم برای پدارانی که کار می کنند 42.2 درصد است.