خراسان شمالی در تاسوعای حسینی غرق در حزن و اندوه بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تاسوعای حسینی با حضور هزار و 150 هیئت مذهبی در حالی برگزار شد که تمام خیابان های اصلی شهرستانهای استان غرق در حزن و اندوه مردم این استان بود.

در آغازین ساعات امروز دسته ها و هیئات عزادار و سینه زن در خیابان های شهرهای استان به راه افتادند و مسیر حسینیه ها و مساجد را تا مسجد جامع هر شهرستان پیاده طی کردند.

در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، خیل جمعیت عزادار با ورود به مسجد جامع این شهر با مداحی و سرودن نوحه های جانسوز در رثای صحرای کربلا و علمدار سپاه آن حضرت ابوالفضل العباس (ع) سینه و زنجیر می زنند.



همچنین در سطح شهر 80 خیمه به یادتشنگان صحرای کربلا توسط جوانان عاشق امام حسین (ع) برپاشده که عزاداران را با چای گرم پذیرایی می کنند.

در سطح شهر بجنورد دیگ های نذری در مساجد، حسینه ها، هیئات عزاداری و خانه های عاشقان حضرت حسین (ع) بار گذاشته شده تا از عزاداران به صرف ناهار پذیرایی شود.

