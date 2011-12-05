حضور در انتخابات مصداق بارز حمایت از نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی شامگاه یکشنبه در جمع عزاداران حسینی در حرم حضرت معصومه(س) گفت: حضور در انتخابات نوعی اعلام حمایت از نظام مقدس اسلامی است و عدم حضور سبب خوشحالی دشمنان و تضعیف نظام اسلامی است.



وی در ادامه با وجود برخی مشکلات در کشور تصریح کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته کمبودهایی دیده می‌شود که اگر ما خود را حامی نظام اسلامی می‌دانیم باید برای حل آنها تلاش کنیم.



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه باید از بزرگنمایی مشکلات در عین نادیده نگرفتن آنها پرهیز کنیم بیان داشت: ما خودمان نباید مبلغ سوء شویم و کمبودها را بزرگ جلوه دهیم.



حمایت از ولی فقیه و نظام اسلامی وظیفه همه مردم است



وی در ادامه حراست از نظام را یک اصل مهم عنوان کرد و گفت: امروز در رأس نظام اسلامی ولی فقیه جامع الشرایطی وجود دارد و وظیفه آحاد مردم حمایت از ولی فقیه و نظام اسلامی است.



آیت الله استادی تأکید کرد: تمام آحاد جامعه به ویژه دولتی‌ها، اهل علم و هرکسی که از بیت المال ارتزاق می‌کند باید حمایت خود را از نظام انجام دهد در غیر این صورت به خصوص افراد اثرگذار اگر در این امر کوتاهی کنند نه تنها حمایت نیست بلکه تخریب نظام است.



وی رواج فساد در کشور را تخریب نظام دانست و اظهار داشت: اگر رشوه در ادارات ما افزایش یافت نمی‌توان نامی جز تخریب نظام بر آن گذاشت.



حمایت از دین خدا مهمترین هدف قیام امام حسین(ع)



عضو جامعه مدرسین در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهداف قیام امام حسین(ع) حمایت از دین خدا را یکی از مهم ترین اهداف دانست و بیان داشت: امام وقتی دید معاویه یزید را برای حکومت انتخاب کرده است فرمودند که حکومت چنین فردی بر امت اسلامی خواندن فاتحه اسلام است و به همین دلیل هم زیربار بیعت با یزید نرفتند.



وی تأکید کرد: امام حسین(ع) با قیام خود به همه فهماندند که یزیدیان نمی توانند جانشین پیامبر(ص) باشند.



آیت‌الله استادی با بیان اینکه امروز نیز ما موظف به تبعیت از این مسیر هستیم اضافه کرد: حمایت از اسلام پایبندی به احکام الهی و التزام به مبانی دینی است.



وی با بیان اینکه امروز نظام اسلامی برای مسلمانان الگو شده است تاکید کرد: این الگو بودن به علت پایبندی به اسلام و احکام آن است و باید طوری رفتار کنیم تا دیگران وقتی وارد کشور ما می شوند مظاهر اسلامی را مشاهده کنند.



استاد حوزه علمیه تاکید کرد: باید با اختصاص اعتبار و بودجه به تقویت برنامه های دینی به خصوص برای مدارس تلاش کنیم زیرا بر اساس روایات اگر دینمان از بین برود هلاک می شویم.

