گفتگوی اختصاصی با بان کی مون در بن/ نقش ایران در افغانستان مهم است

"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به این سوال خبرنگار اعزامی مهر به آلمان که مهمترین موضوع مورد بحث در کنفرانس بین المللی افغانستان چیست؟ گفت: مسائل متعدد و بیشماری در مورد افغانستان مطرح خواهد شد اما مهمترین آنها این است که ما خواستار پذیرش مسئولیت مستقیم کنترل و اجرای تصمیمات جامعه جهانی توسط دولت و مردم افغانستان هستیم.



وی با بیان اینکه این موضوع در کنفرانسهای پیشین در لندن و استانبول مورد تاکید شرکت کنندگان قرار گرفته است، هدف اصلی کنفرانس بن 2 را سپردن مسئولیت کامل اجرای دستاوردهای نشستهای پیشین و کنونی جامعه جهانی به دولت افغانستان دانست.







بان کی مون در ادامه از مردم و دولت افغانستان خواست روند برقراری امنیت و توسعه کشور را به دست گرفته و در این راه جامعه جهانی را یاری کنند. وی همچنین با اشاره به شرکت نکردن پاکستان در کنفرانس مذکور یادآور شد: هر چند پاکستان در کنفرانس بن حضور ندارد اما ما می دانیم که دولت این کشور به نقش مهم خود در زمینه حل مسائل افغانستان واقف بوده و مایل به همکاری با جامعه جهانی و کمک به مردم افغانستان در این راستا است.



دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به این سوال که انتظار ترتیب دهندگان کنفرانس بن از کشورهای همسایه افغانستان بویژه ایران چیست تاکید کرد: ایران نقش مهم و کلیدی در این میان دارد و ما همچنان خواستار ادامه همکاری و ایفای این نقش توسط دولت ایران هستیم.



وی در عین حال با اشاره به نگرانی غرب از برنامه هسته ای ایران ابراز امیدواری کرد مذاکرات گروه 1+5 با این کشور ادامه یافته و به حل دیپلماتیک این مسئله بیانجامد. بان کی مون در پایان مسئولیت کشورهای همسایه افغانستان را در تامین صلح و ثبات این کشور و منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد و از این کشورها خواست جامعه جهانی را در اجرای توافقات بدست آمده در کنفرانس افغانستان یاری کنند.



بان کی مون روز یکشنبه با رئیس جمهوری افغانستان و نمایندگان جامعه مدنی این کشور دیدار و در مورد مهمترین مسائل مورد بحث در کنفرانس بین المللی افغانستان که در شهر بن آلمان برگزار می شود، بحث و گفتگو کرد. به گفته وی روند انتقال کنترل مناطق مختلف این کشور به دولت کرزای، ادامه روند جنگ با تروریسم پس از خروج نیروهای ناتو و پیگیری نیازهای اصلی جامعه افغانستان از جمله حقوق بشر و حقوق زنان از جمله مسائل مطرح شده در این دیدارها بود.