محرم جوانان را از آسیب حفظ می کند

حجت الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله حسین(ع) اظهار داشت: این روزها متعلق به همه انسان هاست و همه انسان ها از هر فرقه و مکتب و مذهبی می توانند با این ایام همراهی و همنوایی کنند.

وی تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری که استانی کاملا شیعی است و مردم دوستدار و ارادتمند اباعبدالله و اهل بیتش هستند برنامه های سوگواری محرم هر ساله با شکوهتر، بهتر و منسجم تر از سالهای گذشته انجام می گیرد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در این استان در حدود یک هزار و 300 هیئت مذهبی از آغاز محرم تا پایان ماه صفر برنامه های عزاداری را برگزار می کنند، بیان داشت: در واقع آنچه که مسلم و مشخص است حضور مردم برای پاسداشت قیام اباعبدالله الحسین و احیا شعائر دینی است.

حجت الاسلام سید محمد میربد تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری هم مانند سالهای گذشته برنامه های خاصی مانند دسته روی ها، محافل و مجالس عزاداری به خصوص در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هیئت های مذهبی باید رویکردشان را نسبت به مسائل به خصوص مسائل فرهنگی جهت دهی بکنند، عنوان کرد: کارکرد هیئت ها باید تغییر پیدا کند و به اعتقاد ما کارکرد هیئت در روزگار ما با گذشته متفاوت است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در گذشته فقط یک مجلس عزاداری برای ایام محرم برای یک هیئت تعریف شده بود ولی الان یک هیئت مذهبی در طول سال و همه مناسبت های مذهبی و حتی ملی باید ورود داشته باشد.

حجت الاسلام سید محمد میربد عنوان کرد: بحث نهضت حسینی جریان دار تاریخ است برای همیشه تاریخ و برای همه زمانها و همه مکانها، هیئت های مذهبی باید کارکرد خودشان را گسترده تر کنند و هیئت ها جهت دارتر شوند.

هیئت های عزاداری باید هیئت قرآنی شوند

وی با بیان اینکه ارتباط هیئت ها با قرآن باید خیلی بیشتر شود، یادآور شد: هیئت های ما همانطور که هیئت عزاداری هستند باید هیئت قرآنی هم بشوند و به اعتقاد ما هیئت عزاداری در کنار هیئت قرآنی تعریف می شود.

حجت الاسلام سید محمد میربد افزود: هیئت ها باید کار قرآنی انجام بدهند و جلسات قرآنی و محافل قرآنی برگزار کنند و در واقع هم بحث روخوانی و قرائت داشته باشند و هم مباحث دیگر قرآنی را در برنامه خودشان داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحثی که در این ایام به خصوص مصداق بیشتری دارد استفاده از منبر است که قاعدتا باید در برنامه هایشان در کنار سینه زنی و زنجیر زنی و روضه خوانی باشد و در کنارش از معارف دینی استفاده شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هیئتی ها امروز باید هم بتوانند قرآن بخوانند و هم احکام، معارف دینی واخلاق اسلامی را بدانند و این هم خیلی حائز اهمیت است که هیئت ها به این سمت و سو بروند.

وی اذعان داشت: در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی برای مدیران هیئت های مذهبی جلسات مذهبی پیش بینی کرده و برای آنها برنامه های آموزشی برگزار می کنیم که در شهرکرد و قم و مشهد پیش بینی شده است.

فعالیت هیئتها کاربردی شود

حجت الاسلام سید محمد میربد با بیان اینکه آموزش برای تمام هیئتها برگزار می شود عنوان کرد: باید فعالیت هیئت ها به خصوص فعالیت های فرهنگی و مذهبی که دارند کاربردی تر شود و هیئت ها باید توجه کنند که برنامه ها باید به مساجد و حسینیه ها سوق داده بشوند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هرچند که ما تصورمان اینست که اگر در منازل هم جلسات روضه باشد آن هم تاثیر خودش را دارد و آن را هم تشویق می کنیم که باز در جاهایی که مسجد و حسینیه نیست یا امکاتش کمتر هست در منازل این برنامه ها اجرا شوند چون تاثیرات معنویش را در خانواده و آن منزلی که در آن برنامه اجرا شده خواهد گذاشت.

وی بیان داشت: در واقع آنچه که نگاه ما به هیئت های مذهبی است اینست که تاثیرش را در خانه و محیط خانواده بگذارد.

حجت الاسلام سید محمد میربد ادامه داد: خیلی از آسیب های اجتماعی در این ایام به برکت عزاداری امام حسین کمتر می شود و هرچه اینها توسعه داشته باشد قاعدتا مشکلات فرهنگی ما کمتر است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اکثر هیئت ها جوان محور هستند، ادامه داد: جوانان هستند که کارهای هیئت هارا انجام می دهند و وقتی جوان ها بیایند و گرد هم جمع بشوند و برای امام حسین(ع) فعالیت بکنند از خیلی از کارهایی که ممکن است آسیب زا باشند دوری می کنند و آسیب زدایی محرم پاک کردن و دور کردن جوانان از آلودگی است واکسیری که در آن هست در فعالیت دیگری کمتر مشاهده می شود.

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گفتگو: سید محمد رضا موسوی