مذاکرات وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، گیدو وستروله در این دیدار ضمن خیرمقدم به هیئت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: خوشحالیم که یک هیئت بلند پایه به ریاست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بن دوم شرکت کرده و این یک نشانه مهم نه تنها برای این کنفرانس بلکه برای جامعه بین المللی است.



وی افزود: این امر بیانگر این است که اراده جمهوری اسلامی ایران بر این است که بخشی از جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم در افغانستان باشد.



وستروله با تاکید بر نقش مهم همسایگان افغانستان در کمک به ثبات ، امنیت و رفاه این کشور تصریح کرد: ما خواستار تداوم تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه برای کمک به برقراری ثبات ، امنیت و رفاه در افغانستان هستیم.



وی تاکید کرد: ما روی شما و تعهد شما برای کمک به مبارزه علیه تروریزم ، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته در افغانستان حساب می کنیم.



وزیر امور خارجه آلمان پیام کنفرانس بن 2 را عدم فراموش کردن افغانستان و تنها نگذاشتن این کشور پس از سال 2014 توصیف کرد.



صالحی نیز در این ملاقات اظهار داشت که روابط ایران و آلمان تاریخی است و قدمت آن به دهه ها قبل باز می گردد.



وی با اشاره به ظرفیت های متقابل دو کشور ضرورت اهتمام جهت رفع موانع و برطرف کردن سوء تفاهمات را خاطر نشان ساخت.

صالحی همچنین مواضع برخی از شخصیت های سیاسی آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد که همتای آلمانی وی اظهار داشت: مواضع رسمی دولت آلمان و شخص وی نسبت به جمهوری اسلامی ایران روشن است.

