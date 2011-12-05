160 شرکت در پارک علم و فناوری فارس فعالیت دارند

احمد فاضل زاده حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون فعالیت این پارک گفت:‌ حدود یک دهه از فعالیت پارک علم و فناوری استان فارس می گذرد و 160 شرکت در آن مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: این پارک سه مرکز تخصصی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی و منابع طبیعی و جامع فناوری دارد.

رئیس پارک علم و فناوری استان فارس اظهار داشت: به صورت عمده فعالیت این شرکتها در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی،ITو کشاورزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون فعالیت این پارک در سال جاری اظهار داشت: یکی از طرحهای برگزیده مربوط به پارک علم و فناوری استان فارس قرار است در هفته پژوهش در سطح ملی رونمایی شود.

فاضل زاده تصریح کرد: این طرح مربوط به یکی از شرکتها و در حوزه نفت و گاز است.