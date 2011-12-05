دو هزار هکتار از جنگلهای کوه دراک تحت تاثیر خشکسالی

کاظم بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه وضعیت جنگلهای استان فارس طی مدت اخیر افزود: علاوه بر اینکه دو هزار هکتار از جنگلهای بلوط در دشت برم خشک شده خدود دو هزار هکتار از جنگلهای بلوط کوه دراک نیز تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته اند.

وی افزود: در سال جاری با توجه به بارشهای پاییزی مناسب در استان فارس به نظر می رسد که وضعیت عرصه های منابع طبیعی در سال جاری مناسب تر باشد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس ادامه داد: طی مدت اخیر با توجه خشکسالی در استان آفتهای سوسک چوبخوار به جان درختان بلوط افتاد و درختان را خشک کرد اما با تدابیر لازم از جمله پروژه سالم سازی توده های خشکیده و اقدامات پژوهشی در دستور کار قرار گرفت و فعالیتهای مناسبی برای جلوگیری از خشک شدن دیگر درختان انجام شد.

وی در ادامه سخنان خود پیرامون لکه های بیابانی نیز اظهار داشت: در گذشته 13 لکه بیابانی در این استان مشاهده شد اما طی مدت اخیر تاکنون لکه ای دیده نشده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در خصوص پدیده ریزگردها در استان فارس نیز بیان کرد: در سری اول استان فارس جزو استانهای جذب اعتبار ریزگرد نبود اما برای سال جاری فارس نیز در این لیست قرار گرفته اما تاکنون اعتبار خاصی برای استان ابلاغ نشده است.

بردبار ادامه داد: البته در مصوبات سفر مقرر شد که وزارت نفت برای جلوگیری از پیشروی بیابان 10 میلیارد تومان برای جنگل کاری و پوشش گیاهی به فارس اختصاص دهد که قرار است این اعتبار در پنج سال و هربار به میزان دو میلیارد تومان به استان پرداخت شود.