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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

پذیرش روزانه 1500 بیمار در کربلا/ سرماخوردگی و درد عضلانی بیشترین دلیل مراجعه زائران

پذیرش روزانه 1500 بیمار در کربلا/ سرماخوردگی و درد عضلانی بیشترین دلیل مراجعه زائران

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت از پذیرش روزانه یکهزار و 500 نفر در درمانگاههای ثابت هلال احمر ایران در کربلا خبر داد و افزود: بیشترین مراجعه زائران مربوط به سرماخوردگی و درد عضلانی است.

سید علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح خدمات ارائه شده مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در عراق گفت: گروههای امدادی متشکل از پزشکان متخصص و همچنین پرستار، از دو روز مانده به آغاز تاسوعا و عاشورا وارد شهر کربلا شدند و فعالیتهای جمعیت هلال احمر در ایام عزاداری سالار شهیدان، از دو هفته قبل از روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی آغاز شد.

وی افزود: درمانگاههای هلال احمر خدمات درمانی و پزشکی را به زائران ایرانی و عراقی ارایه می کنند که دو درمانگاه به صورت شبانه روزی و دو درمانگاه تا ساعت 11 شب خدمات درمانی ارائه می دهند که بیشترین مراجعات به درمانگاهها در شهر کربلا را سرماخوردگی، دردهای عضلانی و بیماریهای قلبی تشکیل می دهند.

ریاض اظهار داشت: مراجعه کنندگان در گروه سنی 40 سال به بالا است و پزشک پس از معاینه کامل، داروهای مورد نیاز را برای آنان تجویز می کند.

کد مطلب 1477143

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