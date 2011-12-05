کرزای : دولت افغانستان در مبارزه با فساد و ایجاد امنیت مصمم است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، "حامد کرزای" دومین سخنران افتتاحیه کنفرانس بین المللی بن در آلمان بود. وی میزبانی وزیران خارجه و هیئت های مختلف از کشورهای جهان را باعث افتخار خود دانست و گفت: افغانستان به ویژه از آلمان به خاطر کمک ها و همکاری اش در تمام این 10 سال سپاسگزار است. 10 سال پیش افغانستان رابطه جدیدی را با جامعه جهانی آغاز کرد و در این مدت تلاش های زیادی برای ساختن افغانستانی با ثبات و دموکرات انجام گرفت.

وی افزود: برای ما در این مدت فرصت خوبی برای ساختن کشور و ایجاد شرایط بهتری برای زندگی به وجود آمد در حال حاضر سازمان ها و موسسه های زیادی در کشور مشغول به فعالیت هستند. پیشرفت هایی در تمام زمینه ها داشته ایم. ویرانه های جنگ بازسازی شده و وضعیت زنان ما بهبود یافته است. در حوزه خدمات عمومی نیز اتفاقات خوبی افتاده است. نسبت به گذشته شمار تحصیلکردگان ما افزایش یافته و پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی چشمگیری داشته ایم.

کرزای در عین حال تاکید کرد: با این حال ما همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم با فقر و توسعه نیافتگی همچنان دست به گریبانیم و باید برای از بین بردن مشکلات تلاش کنیم. ما افغان ها امیدواریم در کشوری که در آن صلح و ثبات وجود داشته باشد زندگی کنیم. این کشور باید سرزمین صلح و دوستی برای تمام مردم آن باشد و این امر نیازمند حمایت کشور در برابر خطرات و تهدیدهایی است که تاکنون داشته ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: مصمم هستیم که با کمک جامعه جهانی به مبارزه با مشکلاتی نظیر فساد مالی و ناامنی ادامه دهیم.

رئیس جمهور افغانستان با اشاره به انجام مذاکرات صلح در این کشور از تداوم روند این مذاکرات و پیگیری تصمیمات گرفته شده در نشست لویی جرگه خبر داد و گفت: هر چند تلاش های نوپای ما برای برقراری صلح با ترور برهان الدین ربانی مواجه شد اما ما بدون تردید به راه خود ادامه می دهیم.

کرزای افزود: از کشورهای دوست و همسایه انتظار داریم از ما حمایت کرده و به همکاری خود با ما ادامه دهند حمایت از افغانستان باید مستمر و موثر باشد.

به گفته وی، افغانستان نقش ژئوپلیتیک مهمی در منطقه داشته و به همین دلیل مورد توجه جامعه جهانی نیز هست.

کرزای در پایان بیان داشت: با این حال مسئولیت ساختن آینده افغانستان همچنان به عهده خود افغانهاست. مردم افغانستان نمی خواهند باری بر دوش جامعه جهانی باشند اما برای رسیدن به پیشرفت واقعی و بهبود وضعیت کشور نیازمند توجه و حمایت جامعه جهانی هستند.