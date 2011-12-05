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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

23 آذر؛ زمان اعلام نتایج داوری همایش طب و قضا

23 آذر؛ زمان اعلام نتایج داوری همایش طب و قضا

دبیر علمی سومین همایش طب و قضا گفت: نتایج داوری مقالات ارسالی همایش طب و قضا حداکثر تا 23 آذر به اطلاع نویسندگان و فرستندگان مقالات اعلام می شود.

جابر قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مجموع 145 مقاله به دبیرخانه همایش طب و قضا ارسال شده است گفت: تعدادی از این مقالات به دلیل موضوعات غیرمرتبط با محورهای همایش کنار گداشته شد و مابقی نیز در مرحله داوری و بررسی است.

وی افزود: مقالات ارسالی حداقل توسط سه نفر از قضات و نیز سه نفر از پزشکان مورد بررسی و داوری قرار می گیرد و چکیده مقالات برگزیده  شده به صورت سخنرانی و یا پوستر در کتابچه خلاصه مقالات همایش به چاپ می رسد.
 
به گفته مدیرکل تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی، نیمی از مقالات ارسالی مربوط به محور خسارات مازاد بر دیه و مابقی به دو محور دیگر همایش شامل زندگی نباتی و مشکلات مرگ مغزی مربوط می شود.
 
قره داغی با تاکید بر برگزاری آخرین جلسات کمیته های علمی همایش طب و قضا در روزهای 19 تا 21 آذرماه گفت: نظرات نهایی در خصوص محورهای همایش بعد از نشستهای علمی جمع بندی و در اختتامیه همایش اعلام می شود.
کد مطلب 1477156

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