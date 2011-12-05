مرکل: بدون امنیت توسعه ممکن نیست/ نقش مهم همسایگان در ثبات افغانستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر بن با اشاره به پیشرفت های به دست آمده در افغانستان گفت: آلمان به عنوان بخشی از جامعه جهانی آماده ادامه همکاری با افغانستان است. افغانستان می تواند پس از 2014 نیز روی حمایت ها و همکاری های جامعه جهانی حساب کند. نمایندگان جامعه بین الملل پس از گذشت 10 سال از نخستین کنفرانس افغانستان بار دیگر در اینجا گرد هم آمده اند تا در مورد شرایط موجود و راههای ادامه حمایت از این کشور در آینده بحث و تصمیم گیری کنند.

مرکل با بیان اینکه همکاری های بین المللی با افغانستان طی دهه گذشته دستاوردهای چشمگیری داشته، یادآور شد: در زمان برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی بن دو هدف اصلی ما تبدیل افغانستان به کشوری باثبات و دیگری کمک به مردم افغانستان برای زندگی در صلح و رفاه بود. طی این سالها تجربیات مثبت و نیز منفی داشته ایم و درس های زیادی گرفته ایم.

مرکل اظهار داشت: بدون امنیت نمی توان هیچ برنامه توسعه ای را در افغانستان اجرا کرد. از این رو استراتژی ما در این کشور روی همین مسئله متمرکز است. هر چند وضعیت امنیتی افغانستان در این مدت بهبود یافته اما باید گفت همچنان جای کار بیشتری وجود دارد و ما به تلاش خود برای ایجاد امنیت ادامه می دهیم.

صدر اعظم آلمان تربیت نیروهای پلیس افغان را که مسئولیت آن به عهده این کشور است از جمله این تلاش ها خواند و از پیوستن نیروهای آموزش دیده بیشتری به پلیس افغان طی ماههای آینده خبر داد.

وی همچنین نقش همسایگان افغانستان را در ایجاد ثبات این کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: روند صلح گروه های داخلی افغان باید ادامه یابد ما کمک های خود را ادامه می دهیم اما کار نهایی و مسئولیت اصلی به عهده خود افغان هاست. امیدواریم آنها بتوانند با دستیابی به این صلح به زندگی آرام در کنار یکدیگر باز گردند و هدف این کنفرانس نیز فراهم کردن زمینه ای برای چنین شرایطی است.