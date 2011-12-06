رونمایی از فاز اول فن بازار در 22 آذر/ ویژگی فناوریهای قابل پذیرش در فن بازار

دکتر مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات فن بازار دائمی جمهوری اسلامی ایران افزود: فن بازارها یا Tech Marketing مراکزی برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هستند و به محققان در زمینه تجاری سازی محصولات فناورانه آنها کمک می کند.

رئیس پارک فناوری گیلان با تاکید بر اینکه تجاری سازی محصولات مبتنی بر فناوری دارای پیچیدگی هایی است، اظهار داشت: رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی، قدرت چانه زنی و روشهای مذاکره و پیدا کردن بازارهای جدید و بازار سازی از جمله مقوله هایی است که باید در تجاری سازی محصولات مبتنی بر فناوری توجه شود.



متقی طلب از ایجاد فن بازار دایمی جمهوری اسلامی ایران با محوریت پارک فناوری گیلان خبر داد و یادآور شد: پیشنهاد ایجاد فن بازار از سوی این پارک به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد که پس از تصویب آن قرار شد همزمان با هفته پژوهش افتتاح شود.



وی با بیان اینکه افتتاح این فن بازار در 2 فاز خواهد بود، ادامه داد: فاز اول این فن بازار همزمان با افتتاح نمایشگاه دستاوردها در نمایشگاه بین المللی در روز سه شنبه 22 آذرماه رونمایی می شود و تا روز 28 آذرماه در این نمایشگاه حضور دارد.





رئیس پارک فناوری گیلان، راه اندازی رسمی سایت فن بازار را فاز دوم افتتاح فن بازار نام برد و اظهار داشت: شرکت کنندگان در فن بازار می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی آدرس www.techtrade.ir اطلاعات لازم را در این زمینه کسب کنند.

خدمات فن بازار دایمی جمهوری اسلامی ایران





وی به بیان خدمات ارائه شده از سوی فن بازار جمهوری اسلامی ایران پرداخت و یادآور شد: این فن بازار اطلاعاتی در زمینه هایی چون مسایل حقوقی، انجام مذاکرات، سرمایه گذاریهای مشترک، معرفی صندوقهای سرمایه گذاری (سرمایه گذاریهای خطر پذیر) و ارزشگذاری فناوری را به متقاضیان ارائه می دهد.



متقی طلب با بیان اینکه این خدمات در طول نمایشگاه دستاوردها در هفته پژوهش ارائه می شود، گفت: این خدمات پس از نمایشگاه از طریق سایت اینترنتی فن بازار دائمی عرضه می شود.



ویژگیهای فناوریهای قابل پذیرش در فن بازار





وی با تاکید بر اینکه فناوریهای عرضه شده باید به تایید مراکز پژوهشی مرتبط برسد، افزود: در صورتی که صاحبان ایده شخصیت حقوقی باشند باید فناوریهای عرضه شده آنها به تایید دانشگاه و یا مرکز رشد مربوط رسیده باشد و چنانچه مخترع فرد حقیقی و غیر حقوقی باشد باید دارای گواهینامه های لازم را ارائه دهند تا از طریق کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.



وی یادآور شد: از سرمایه گذاران دعوت می شود تا با مذاکره با کلیه کسانی که دارای فناوری هستند، زمینه های تجاری سازی دستاوردهای فناورانه را ایجاد کنند.



رئیس پارک فناوری با بیان اینکه خدمات فن بازار مشمول همه زمینه های فناوری می شود، گفت: خدمات این فن بازار در کلیه زمینه ها از جمله زیست فناوری، نانو فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، الکترونیک، مکاترونیک و روباتیک، کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع و فرآورده‌های غذایی، گیاهپزشکی و فرآورده های کنترل زیستی، شیلات، آبزی پروری و صنایع وابسته، ماشین آلات صنعتی و صنایع بسته بندی، فراوری گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی جدید، صنایع تکمیلی و جانبی وابسته به کشاورزی (Agro industry)، مواد نو، انرژیهای نو و فناوری زیست محیطی می شود.



وی با ابراز امیدواری از اینکه در طول هفته پژوهش این فن بازار بتواند قراردادهای تجاری سازی برای صاحبان ایده منعقد کند، اظهار داشت: در حال حاضر در داخل استان گیلان تا 200 میلیارد به این روش سرمایه گذاری شده است.