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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

محورهای شمشک به دیزین و لشکرک به فشم بسته است

محورهای شمشک به دیزین و لشکرک به فشم بسته است

مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: محورهای شمشک به دیزین در استانهای تهران و البرز و محور لشکرک به فشم محدوده کمرخانی در استان تهران به علت بارش برف، نبود ایمنی کافی و ریزش سنگ تا اطلاع بعدی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تصاویر دریافتی دوربین های نظارتی و آخرین اطلاعات ارسالی از سامانه های هوشمند ترافیک شماری بر خط ، در حال حاضر به جز محورهای یاد شده در اکثر محورهای ارتباطی کشور تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

براساس این گزارش، هموطنان می توانند برای آگاهی بیشتر با مراجعه به وب سایت مرکز مدیریت راه های کشور به آدرس www.iran141.ir و همچنین تماس با شماره تلفن های 88926668 و 84498666 و شماره پیامک 1000141 برای معرفی مسیر مناسب بین شهرهای مبداء و مقصد (با وارد کردن کد تلفن مبداء، فاصله و کد تلفن مقصد) از آخرین وضعیت راه های کشور مطلع شوند.

 

کد مطلب 1477163

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