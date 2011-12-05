محورهای شمشک به دیزین و لشکرک به فشم بسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تصاویر دریافتی دوربین های نظارتی و آخرین اطلاعات ارسالی از سامانه های هوشمند ترافیک شماری بر خط ، در حال حاضر به جز محورهای یاد شده در اکثر محورهای ارتباطی کشور تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

براساس این گزارش، هموطنان می توانند برای آگاهی بیشتر با مراجعه به وب سایت مرکز مدیریت راه های کشور به آدرس www.iran141.ir و همچنین تماس با شماره تلفن های 88926668 و 84498666 و شماره پیامک 1000141 برای معرفی مسیر مناسب بین شهرهای مبداء و مقصد (با وارد کردن کد تلفن مبداء، فاصله و کد تلفن مقصد) از آخرین وضعیت راه های کشور مطلع شوند.



