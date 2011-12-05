آمریکا خواستار قطع واردات کره جنوبی از ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "تیموتی اینهورن" که به کره جنوبی سفر کرده اعلام کرد : موضوع ایران هر روز پیچده تر می شود و فرصت ما برای متوقف کردن ایران نیز کمتر می شود.

این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد که اگر تحریم ها در برابر ایران به نتیجه نرسد، فشارهای وارده بر تهران بسیار شدیدتر خواهد شد.

اینهورن همچنین هشدار داد که اگر اقدامات کنونی ایالات متحده در مورد برنامه هسته ای ایران به زودی به نتیجه نرسد، "فشار برای اتخاذ برخوردی غیر دیپلماتیک با این موضوع افزایش خواهد یافت."

این در حالی است که ایران با تامین 10 درصد از نفت مورد نیاز کره جنوبی، چهارمین تامین کننده نفت این کشور محسوب می شود و صادرات محصولات پتروشیمی از ایران به کره جنوبی سالانه به 300 میلیون دلار می رسد.