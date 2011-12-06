مستندهای اکران شده در سینما سپیده جذابیت نداشت

محمدرضا مقدسیان ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف نمایش فیلم های مستند در سینما سپیده به خبرنگار مهر، گفت : نفس نمایش فیلم های مستند در این سینما به خودی خود امری نیکو و پسندیده بود اما آنچه مسلم است تجربه نشان داده است که انجام فعالیت هایی از این دست توسط مراکز دولتی، نتیجه بخش نبوده است به این دلیل که معمولا عنصر جذابیت در انتخاب فیلم های مستند رعایت نمی شود.

وی در ادامه افزود : به خوبی به یاد دارم در آن زمان یک تیم کارشناسی در سینما سپیده قرار دادیم تا آمار و کم و کیف استقبال از فیلم های مستندی که در این سینما نمایش داده می شود را گزارش دهد تا بتوانیم نگاه کارشناسی در این زمنیه را برای نمایش فیلم های مستندی که نمایش داده می شود ارائه کنیم ولی متاسفانه آمار و گزارش های قابل توجهی به دست نیامد؛ این درحالی است که با توجه به رکودی که در حوزه سینمای داستانی وجود دارد سینمای مستند می تواند با ارائه فیلم های خوب به خصوص با سوژه های اجتماعی روز، صنعت سینما را از رخوتی که گرفتار آن شده است به نوعی نجات دهد.

این مستند ساز در ادامه افزود : یکی از مسائلی که باعث شد فیلم های مستندی که در سینما سپیده نمایش داده می شد مورد استقبال قرار نگیرد عدم شناخت مسئولان در انتخاب فیلمها برای نمایش بود و اینگونه به نظر می رسید که هر مدیری و یا مسئولی بدون توجه به مشورت هایی که می تواند راه گشا باشد تنها به فکر مدیریت خودش است از همین رو حمایت معنوی از سوی فیلمسازان نام دار سینمای مستند شکل نگرفت ؛ به اعتقادمن موفقیت در نمایش فیلم های مستند با حضور و یا مشارکت در بخش خصوصی رونق می گیرد.

رئیس انجمن مستندسازان خانه سینما در ادامه افزود : حدود 15 سال پیش طرحی مبنی بر نمایش فیلم های مستند در هفته "اینترنیوز" در سینما بلوار ارائه شد ه بود و به خوبی به یاد دارم که فیلم هایی که نمایش داده می شد با استقبال خوبی مواجه می شد و گاهی مخاطبی که در سالن حضور داشت تا پاس از شب در سینما می ماند و ایستاده فیلم تماشا می کرد و دلیل این استقبال هم بی شک جذابیت فیلم ها بود .

کارگردان فیلم مستند "کوره پز خانه" در پایان صحبت های خود با اشاره به وضعیت فعلی سینمای مستند گفت: متاسفانه سینمای مستند در حال حاضر یک متولی مشخص ندارد و هر مدیر در هر مرکز سینمایی بدون کوچکترین مشورتی در این حوزه اعمال نظر و تصمیم گیری می کند. به عنوان مثال تصویب شده که در جشنواره فیلم فجر فیلم های مستند بلند هفتاد تا نود دقیقه ای نمایش داده شود ولی متاسفانه در این زمینه هیچ مشورت و تعاملی با انجمن مستند سازان نداشته اند و بعد از اینکه اعلام عمومی شد خواستند تا اعضای انجمن نظر های خور را ارائه کنند ولی متاسفانه کار از کار گذشته بود و نمی شد برنامه ریزی خوبی در زمینه نمایش آثار مستند در جشنواره فیلم فجر داشت.