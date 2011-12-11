علل شکل گیری جنبش تسخیر/ تاکتیک قیام های عربی در آمریکا بازیابی شد

اولین پرسشی که در نشست "جنبش تسخیر؛ علل و پیامدها" مطرح شد این مورد بود که "ریشه های شکل گیری جنبش تسخیر چه بود و آیا همانگونه که مطرح می شود صرفا نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی موجب شکل گیری آن شده یا اینکه مواردی دیگری نیز در پیداش آن سهیم بوده اند؟"

دکتر فواد ایزدی در پاسخ به این پرسش گفت: این جنبش شعارهای اصلی تری دارد که مهمترین نمونه آن شعار "ما 99 درصدیم و شما یک درصد" است. یک درصد بالای جامعه ای که سیستم اقتصادی و سیاسی جامعه آمریکا را کنترل می کنند. این جنبش خواهان آن است که پول به عبارت کلی تر پولی که از طریق این یک درصد وارد سیستم می شود کاهش یابد یعنی تاثیر پول این افراد در سیاست آمریکا کاهش بیابد و سیستم از این حالتی که یک عده کوچک بتواند خواسته های خود را بر سیاست و اقتصاد پیاده کند خارج شود و بحث اصلی این جنبش همین موضوع است یعنی زیر سوال بردن ساختار سیاسی موجود در آمریکا.



مردم آمریکا به این نکته پی برده اند که امکان تغییر نظام با حضور مردم در خیابان ها وجود دارد و اگر شما به سایت جنبش تسخیر مراجعه کنید در همان صفحه اول توضیحی را می بینید که درباره این جنبش داده شده و در پاراگراف دوم آن مشاهده می کنید که گفته شده "ما از تاکتیک های بهار عربی برای پیشبرد جنبش خود استفاده می کنیم." فواد ایزدی

استادیار دانشگاه تهران در ادامه افزود: این افراد مشکلی هم با بحث دموکراسی ندارند بلکه خواهان پیاده سازی دموکراسی واقعی هستند نه دموکراسی که تمام آزادی ها را به یک درصد بدهد. اما این موضوعات در بحث های آکادمیک و غیر آکادمیک آمریکا موضوعات جدید نیستند. بر روی این موضوعات سالها کار شده اما اینکه چرا جنبش تسخیر در این شرایط شکل گرفته و حمایت نسبتا خوبی هم از آن می شود را می توان اینگونه تحلیل کرد که اگر مشکلات اقتصادی که آمریکا در سالهای اخیر باآنها مواجه بوده وجود نداشت این جنبش شکل نمی گرفت. یعنی جرقه این حرکت مشکلات مالی بوده و افرادی که نسبت به آینده شغلی خود نگران بودند به ساختار موجود در آمریکا اعتراض کرده اند.

ایزدی در ادامه با تاکید بر تاثیرمشکلات اقتصادی بر شکل گیری جنبش تسخیر گفت : مشکلات اقتصادی جرقه شکل گیری این جنبش بوده اما اکنون که جنبش تسخیر شکل گرفته دیگر ماهیت اقتصادی نداشته و ماهیت سیاسی به خود گرفته و ساختار سیاسی موجود در آمریکا وبویژه دو حزب قدرتمند این کشور یعنی جمهوریخواه و دموکرات را زیر سوال ببرد و موجب شود که عده زیادی از مردم آمریکا از ساختار موجود رضایت نداشته باشند.

این کارشناس مسائل آمریکا در ادامه به تاثیر موج بیداری اسلامی ایجاد شده در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد و گفت : علاوه بر مسائل فوق اکنون مردم آمریکا به این نکته پی برده اند که امکان تغییر نظام با حضور مردم در خیابان ها وجود دارد و اگر شما به سایت جنبش تسخیر مراجعه کنید در همان صفحه اول توضیحی را می بینید که درباره این جنبش داده شده و در پاراگراف دوم آن مشاهده می کنید که گفته شده "ما از تاکتیک های قیام عربی برای پیشبرد جنبش خود استفاده می کنیم."

بنابراین می توان گفت که مجموعه از موضوعات آکادمیکی که سالها درباره آن بحث شده به علاوه مشکلات اقتصادی و همچنین زندگی در دوره ای که همه چیز در حال تغیر است موجب شده تا مردم آمریکا فکر کنند که چرا ما نتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم و زمانی که ما به اولین فراخوان برای تشکیل جنبش تسخیر که از سوی مجله کانادایی "ادوستر" یشنهاد شده بود که مردم با خود چادر همراه داشته باشند و با برپا کردن آنها در خیابان ها حضور داشته باشند تا زمانی که خواسته هایشان محقق نشده خیابان ها را ترک کنند واین شبیه همان حرکتی اس که مردم قاهره در میدان تحریر انجام دادند.

ایزدی افزود: مجموع این عوامل دست به دست هم داده اند و این جنبش شکل گرفته و اکنون نزدیک به سه ماه است که در آمریکا جریان دارد این جنبش پیروز نشده و شکست هم نخورده است.

"امیرعلی ابوالفتح" دیگر کارشناس حاضر در این نشست در پاسخ به دلایل شکل گیری جنبش تسخیر گفت : من می خواهم این نکته را نیز اضافه کنم که وجود یک هیئت رئیسه قدرتمند در راس آمریکا که بر تمامی امور آن از اقتصاد و سیاست احاطه دارد. و من می خواهم عامل دیگری را بر عوامل تاثیرگذار در شکل گیری جنبش تسخیر اضافه کنم و آن بحث تفاوت ها و تقابلات ایدئولوژیکی در داخل آمریکاست.

ابوالفتح در توضیح این موضوع گفت: می توان گفت که در چند سال اخیر یک گردش ایدئولوژیکی در داخل آمریکا رخ داده و اواخر دهه شصت و اوایل هفتاد نوعی محافظه کاری بر سیاست و اقتصاد آمریکا سایه انداخت و به نوعی باز شدن درها و برداشته شدن نظارتها هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی رخ داد و نمونه بارز آن مدلی بود که در دهه 80 رخ داد و از آن به عنوان انقلاب محافظه کاری و یا اقتصاد ریگانی یاد می کنند به این صورت که نظارت ها برداشته شود و دخالت دولت در امور کارها کاهش بیابد و یک نوع خودنظارتی و خودحسابرسی اعمال شود.



اعلام حمایت خانم "نانسی پلوسی" رئیس سابق مجلس نمایندگان از جنبش تسخیر نشان می دهد که دموکرات ها علاقمند به حضور مردم در خیابان ها هستند تا فشار وارد از جامعه به نخبگان را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند از آن در انتخابات 2012 استفاده کنند. امیرعلی ابوالفتح

این کارشناسان مسائل آمریکا افزود : این جریان ادامه پیدامی کند و ما شاهد هستیم حتی در دوره ای که "بیل کلینتون" رئیس جمهورآمریکاست نیز فضای محافظه کاری بر آمریکا احاطه دارد و کنگره آمریکا به رهبری "نیوت گینگریچ" رهبری این جریان را برعهده دارند. اما از دهه 20 و 21 فضا عوض شده و جامعه آمریکا به سمت لیبرالیسم حرکت می کند یعنی جامعه آمریکا از محافظه کاری به لیبرایسم حرکت می کند با این عنوان که دولت باید مسئولیت بیشتری داشته باشد و در افزایش رفاه اجتماعی، ثروتمندان باید نقش بیشتری داشته باشند و در عرصه اجتماعی و فرهنگی نیز باید مواردی چون آزادی بیان و کاهش نظارت دولت محقق شود.

بنابراین ما شاهد هستیم که نوعی برخورد ایدئولوژیک صورت می گیرد. ورود اوباما به عرصه قدرت موجب می شود که لیبرال ها دست بالا را داشته باشند و محافظه کاران هم به نوعی احساس خطر کرده و قصد تقابل با این جریان را داشته باشند و در اولین حرکت جنبش "تی پارتی" ظهور می کند. در نتیجه هواداران محافظه کاران به خیابان آمده و دست به برگزاری تظاهرات می زنند و گمان می کنند تفکری که در دهه های هفتاد تا نود در آمریکا حاکم بوده بارد دیگر می تواند در نیمه دوم دهه 21 مجددا در آمریکا اجرا شود اما جامعه آمریکا نشان داد که توانایی پذیرش محافظه کاری سابق را ندارد.

در مقابل جریان لیبرال از همین ابزار استفاده کرد و از حرکتی که ابتدا توسط تی پارتی شروع شده بود استفاده برد و نیروهایش را به خیابان ها آوردند. اصراری بر این موضوع ندارم که بگویم جنبش تسخیر یک جنبش دست ساز است اما بهره وری که از این جنبش شده نشان می دهد که جناح لیبرال آمریکا از حرکت جنبش تسخیر حمایت می کند. به عنوان مثال می توان این نمونه را ذکر کرد که در اواسط بهار بن بستی در بودجه آمریکا ایجاد شد اوباما متهم به سوسیالیسم شد وگفتند که این شخص به دنبال از میان بردن نظام سرمایه داری و گسترش سوسیالیسم است.

در مقابل باراک اوباما از هواداران خود خواست تا به خیابان ها آمده و نمایندگان خود در کنگره را تحت فشار قرار دهند تا قوانینی را تصویب کند که به نفع طبقه متوسط و فقیر جامعه باشد. بنابراین بخشی از افرادی که به نظام محافظه کاری اعتراض داشته و مخالف سیستم حاکم در دهه های 70 و 80 بودند به خیابان ها و با استفاده از برخی از تاکتیک های مورد استفاده در بهار عربی اعتراض خود را به سیستم حاکم نشان دادند.

ابوالفتح در ادامه گفت : بدین ترتیب یک نوع وحدت بوجود آمد میان افرادی که به سیستم موجود اعتراض داشتند و مردمی که به روشهای مورد استفاده از سوی حکومت معترض بودند و موجب شد که این جنبش ظهور پیدا کرده و مردم به خیابان ها بیایند و شاهد هستیم که بخشی از دموکرات ها و یا بطور واضحتر جناح چپ دموکرات ها در حال بهره برداری از جنبش تسخیر هستند بطور مثال اعلام حمایت خانم "نانسی پلوسی" رئیس سابق مجلس نمایندگان از جنبش تسخیر نشان می دهد که دموکرات ها علاقمند به حضور مردم در خیابان ها هستند تا فشار وارد از جامعه به نخبگان را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند از آن در انتخابات 2012 استفاده کنند.

دکتر فواد ایزدی در مخالفت با سخنان ابوالفتح گفت : این درست است که حزب دموکرات به دنبال هضم جنبش تسخیر است. به هر حال این افراد کسانی هستند که در انتخابات 2008 به اوباما رای داده اند و اکنون دموکرات ها برای پیروزی مجدد در انتخابات نیازمند کسب آرای آنها هستند اما اینکه بگوئیم این جنبش توسط دموکراتها شکل گرفته نادرست است زیرا اگر به شعارهای این جنبش نگاه کنیم متوجه می شویم که آنها با هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات مخالف بوده معتقد هستند که وضعیت فعلی آمریکا بواسطه اقدامات این دو حزب است علاوه بر آن پایه گذاران اصلی این جنبش گروه های بودند که با حزب دموکرات مخالف هستند.

ادامه دارد...