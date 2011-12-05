تعیین مجازات برای سردفتران متخلف/ انفصال از خدمت از سه ماه تا دائم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چندی پیش طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: نظر به ضرورت پیشبینی مجازات برای وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده 29 آئیننامه مذکور که با طبقهبندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح ذیل است:
بند الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده
بند ب ـ جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال
بند ج ـ انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه
بند د ـ انفصال موقـت از شش ماه تا دو سال
بند هـ ـ انفصال دائم
که با عنایت به نظرات حضرتـعالی در جلـسه مورخ 28/8/1390 مـستدعی است موافقت فـرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده 29 آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد:
بند ب ماده29:
8 ـ وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.
بند ج ماده29:
12ـ تکرار تخلف وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب.
پس از این درخواست روزنامه رسمی قوه قضائیه طی شماره100/41874/90001390 اعلام کرد: حجت الاسلام علی خلفی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه طی نامه ای به احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: بازگشت به نامه شماره 155396/90ـ 28/8/1390، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام میگردد.
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