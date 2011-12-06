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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

رصد عمومی ماه گرفتگی 19 آذر در افق باز موزه دارآباد

رصد عمومی ماه گرفتگی 19 آذر در افق باز موزه دارآباد

مرکز نجوم آوا استار اقدام به برگزاری برنامه رصد عمومی ماه گرفتگی و نمایشگاه عکس در روز 19 آذر ماه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز نجوم آوا استار با همکاری مرکز علوم و ستاره شناسی تهران به مناسبت پدیده نجومی ماه گرفتگی روز 19 آذرماه اقدام به برگزاری رصد عمومی کرد.

این رصد عمومی که با حضور کارشناسان نجومی این دو مرکز برگزار می شود، روز شنبه 19 آذرماه از ساعت 16:30 تا 19:30 برگزار خواهد شد.
 
مکان برگزاری این برنامه رصدی موزه حیات وحش دارآباد به دلیل دارا بودن افق شرقی باز و ارتفاع کم ماه در زمان وقوع خسوف انتخاب شده است.
 
حضور علاقه مندان برای شرکت در این برنامه رصدی آزاد است و رصدگران می توانند علاوه بر رصد پدیده ماه گرفتگی، از آموزشهای نحوه رصد و عکاسی از این پدیده بهره مند شوند.
 
مرکز نجوم آوا استار همچنین در رصد عمومی درصدد است تا از تصاویر گرفته شده در این روز، نمایشگاه عکسی برگزار کند.
کد مطلب 1477179

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