همایش ملی "افکار عمومی و امنیت اجتماعی" در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی، نحوه شکل گیری تصویر پلیس در افکار عمومی، اعتماد متقابل پلیس و افکار عمومی، پلیس ایده آل در افکار عمومی و عوامل مؤثر بر افکار عمومی از محورهای برگزاری این همایش است.

مدیر برگزاری همایش ملی افکار عمومی و امنیت اجتماعی از چگونگی و نحوه برگزاری همایش علمی افکار عمومی و امنیت اجتماعی خبر داد و در خصوص ماهیت این همایش علمی گفت: برگزاری همایشهای علمی در بین فعالیتهای تحقیقاتی ومطالعاتی یکی از فعالیتهای چند منظوره وچند کارکردی است که ضمن آنکه بستری برای عرضه واشاعه دستاوردهای علمی به حساب می آید ، نقطه آغازین برای یک سلسله فعالیتهای علمی جدید و بستر ساز ورود و مشارکت نخبگان و پژوهشگران به محیطهای تحقیقاتی و مطالعاتی است.

سرهنگ سید محمد حسینی ادامه داد : نیروی انتظامی به طور عام و معاونت اجتماعی این نیرو به طور خاص، در پی آن است تا از این بستر برای دستیابی به اهداف خود که همانا ایجاد یک پلیس دانش بنیان است که تصمیمات آن بر مبنای علمی خواهد بود، محقق شود.

مدیر برگزاری همایش ملی افکار عمومی و امنیت اجتماعی بیان داشت: برگزاری این همایش با هدف تولید و توسعه مبانی نظری پیرامون افکار عمومی و امنیت اجتماعی و همچنین جلب مشارکت علمی نخبگان جامعه در دستور کار معاونت اجتماعی ناجا قرار گرفت.

وی در جواب این سئوال که "چرا این همایش با عنوان همایش افکار عمومی و امنیت اجتماعی است"، اظهار داشت: امروزه امر مهم و حیاتی امنیت جامعه از اهمیت ویژه و در عین حال از پیچیدگی خاص برخوردار شده است که یکی از موارد مهم دراین حوزه "افکار عمومی" محسوب می شود.

سرهنگ حسینی اضافه کرد: در نگاه کلی افکار عمومی پدیده ای روانی و اجتماعی، با خصلتی جمعی است که در واقع نوعی داوری درباره مسئله همگانی و موارد اختلاف در زمانی معین را در جامعه بیان می دارد، ازاین نگاه حاصل جمع افکار عمومی فردی نیست، در واقع افکار عمومی نوعی آگاهی اجتماعی است که به صورت غیر رسمی درمیان عامه مردم بروز می کند وجامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد و لذا امنیت اجتماعی هم تأثیر می گیرد.

وی گفت: نکته دیگر که ذکر آن خالی از لطف نیست، اینکه بحث افکار عمومی در مباحث علمی دارای تازگی خاص است که ضرورت تولید وتوسعه مبانی نظری در این خصوص به شدت احساس می شود، لذا همایش افکار عمومی طراحی وانشاء الله درآینده ای نزدیک برگزار خواهد شد.

مدیر برگزاری همایش ملی افکار عمومی و امنیت اجتماعی، محورهای همایش را فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی، نحوه شکل گیری تصویر پلیس در افکار عمومی، اعتماد متقابل پلیس و افکار عمومی، پلیس ایده آل در افکار عمومی و عوامل مؤثر بر افکار عمومی عنوان کرد.

وی ادامه داد: این همایش در سالن همایشهای ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد؛ ضروری است یادآوری شود که سه تولید با کمک مقالات علمی محققان خواهد بود.

سرهنگ حسینی اولین تولید را انتشار ویژه نامه فصلنامه علمی _ پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی از مقالات علمی - پژوهشی واصله که این مهم درمرحله کسب مجوز از وزارت علوم است عنوان کرد و دو مورد دیگر را چنین تشریح کرد: انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش که از مقالات برتر همایش تهیه می شود و انتشار کتاب چکیده مقالات همایش نیز دو تولید دیگر این همایش است.

وی تصریح کرد: هرچند زمان ارسال مقالات به پایان خود نزدیک شده است،اما علاقمندان می توانند مقالات خود را از طریق رایانامه(ایمیل) به آدرس پست الکترونیکی motaleat.ejtemaei@gmail.com معاونت اجتماعی ناجا ارسال کنند.

گفتنی است، دبیرخانه همایش از صاحبان کلیه مقالات واصله به رسم یاد بود تقدیر وتشکر خواهد کرد.