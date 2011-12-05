لاوروف: باید تولید مواد مخدر در افغانستان متوقف شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آلمان، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه از پیشرفت و توسعه افغانستان طی 10 سال اخیر ابراز خرسندی کرد و حمایت های جهانی و تلاش های داخلی در این کشور را در این زمینه موثر دانست.

وی با بیان اینکه تروریسم و قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از کشورهای همسایه از جمله روسیه، سالانه جان هزاران نفر را می گیرد خواستار ادامه مبارزه با این معضلات شد.

لاوروف بازسازی اقتصادی افغانستان را نیز در کنار تامین امنیت این کشور مهم دانست و از توجه ویژه روسیه به این امر و برنامه های اقتصادی مسکو برای افغانستان خبر داد.

به گفته وی سازمان شانگهای نیز در این راه حامی ویژه افغانستان است.