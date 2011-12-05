  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از آلمان-16/

ویلیام هیگ: ناتو در برقراری امنیت در افغانستان ناتوان است

ویلیام هیگ: ناتو در برقراری امنیت در افغانستان ناتوان است

وزیرخارجه انگلیس در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر بن با اذعان به ناتوانی نیروهای ناتو در تامین امنیت افغانستان بر لزوم ایجاد زمینه های لازم و ادامه آموزش نیروهای افغان برای جبران این مسئله تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آلمان، "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس در اجلاس حمایت از افغانستان، توسعه و امنیت را مهمترین مسائل فعلی در افغانستان خواند و گفت: نمایندگان جامعه جهانی در این کنفرانس حضور یافته اند تا پیام خود را که حمایت از روند برقراری امنیت و توسعه افغانستان است اعلام کنند.

هیگ با اذعان به ناتوانی نیروهای ناتو در تامین امنیت افغانستان بر لزوم ایجاد زمینه های لازم و ادامه آموزش نیروهای افغان برای جبران این مسئله تاکید کرد.

وی همچنین از همکاری افغانستان با جامعه جهانی قدردانی کرد و نسبت به پیشرفت های بیشتر افغانستان در آینده ابراز امیدواری کرد.

کد مطلب 1477187

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها