ویلیام هیگ: ناتو در برقراری امنیت در افغانستان ناتوان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آلمان، "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس در اجلاس حمایت از افغانستان، توسعه و امنیت را مهمترین مسائل فعلی در افغانستان خواند و گفت: نمایندگان جامعه جهانی در این کنفرانس حضور یافته اند تا پیام خود را که حمایت از روند برقراری امنیت و توسعه افغانستان است اعلام کنند.

هیگ با اذعان به ناتوانی نیروهای ناتو در تامین امنیت افغانستان بر لزوم ایجاد زمینه های لازم و ادامه آموزش نیروهای افغان برای جبران این مسئله تاکید کرد.

وی همچنین از همکاری افغانستان با جامعه جهانی قدردانی کرد و نسبت به پیشرفت های بیشتر افغانستان در آینده ابراز امیدواری کرد.