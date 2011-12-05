ژوپه: افغانستان باید در مبارزه با فساد و توسعه جامعه مدنی جدی باشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آلمان، "آلن ژوپه" وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس آلمان گفت: برای داشتن افغانستانی با ثبات و مستقل در کنار این کشور می مانیم. دولت افغانستان در عین حال باید گام های جدی تری در مبارزه با فساد و گسترش زیر ساخت های مدنی بردارد و جامعه مدنی در این زمینه نقش بسزایی دارد.

وی تاکید کرد: بحران افغانستان تنها راه حل نظامی ندارد بلکه باید از طریق دیپلماتیک حل شود. این مسئله نیز نیازمند همکاری جامعه جهانی و نیز گروه های داخلی افغانستان است. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ایجاد امنیت و استقلال کامل این کشور باشیم.

خاطر نشان می شود کنفرانس بین المللی افغانستان با حضور مقامات کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از امروز دوشنبه در بن آلمان آغاز شد.