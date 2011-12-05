  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

گزارش خبرنگار مهر از آلمان-17/

ژوپه: افغانستان باید در مبارزه با فساد و توسعه جامعه مدنی جدی باشد

ژوپه: افغانستان باید در مبارزه با فساد و توسعه جامعه مدنی جدی باشد

وزیرخارجه فرانسه در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر بن اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ایجاد امنیت و استقلال کامل این کشور باشیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آلمان، "آلن ژوپه" وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس آلمان گفت: برای داشتن افغانستانی با ثبات و مستقل در کنار این کشور می مانیم. دولت افغانستان در عین حال باید گام های جدی تری در مبارزه با فساد و گسترش زیر ساخت های مدنی بردارد و جامعه مدنی در این زمینه نقش بسزایی دارد.

وی تاکید کرد: بحران افغانستان تنها راه حل نظامی ندارد بلکه باید از طریق دیپلماتیک حل شود. این مسئله نیز نیازمند همکاری جامعه جهانی و نیز گروه های داخلی افغانستان است. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ایجاد امنیت و استقلال کامل این کشور باشیم.

خاطر نشان می شود کنفرانس بین المللی افغانستان با حضور مقامات کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از امروز دوشنبه در بن آلمان آغاز شد.

کد مطلب 1477190

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها