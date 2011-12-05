همایش بزرگ عزاداران حسینی در اردبیل برگزار شد/ حضور 100 هزار نفری

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش حسینی که از ظهر دوشنبه در میدان عالی قاپوی اردبیل آغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد، بالغ بر 100 هزار عزادار اردبیلی حضور دارند.

جمعیت و عزاداران حاضر در این همایش تاسوعایی هم اکنون در خیابانهای منتهی به میدان عالی قاپو و حریم بقعه شیخ صفی به عنوان خواستگاه تشیع در حال سینه زنی و عزداری و سوگواری هستند.

احیا فلسفه حماسه تاسوعای حسینی، تجلی عشق و ارادت مردم اردبیل به علمدار کربلا، وحدت رویه در عزاداری، تجمع عزاداران حسینی و جلوگیری از بدعتها و خرافات در عزاداری از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان شده است.

در این همایش که برای سومین سال پیاپی و با هدف ایجاد وحدت بین حسینیان و عزادری برگزار می شود، تمام دستجات محلات ششگانه و اقشار مختلف مردم حضور داشته و به سوگواری پرداختند.

عزاداری ظهر تاسوعای اردبیل به عنوان الگوی کم نظیر در سطح کشور هم اکنون از شبکه های تلویزیونی سراسری و شبکه استانی "سبلان" پخش می شود و میلیونها بیننده این برنامه را از طریق صدا و سیما شاهد هستند.

در این اجتماع عظیم سوگواران و مداحان مطرح استانی و کشوری به نوحه سرایی پرداخته و دستجات با نظم و اتحاد بی سابقه ای با سینه زنی، زنجیر زنی و بیان سرود ملی حسینی توسط صد هزار نفر به عزاداری می پردازند.

امسال در همایش و اجتماع عزاداران ظهر تاسوعا علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل، نمایندگان مجلس و... نیز حضور دارند.

شمع گردانی پس از همایش ظهر تاسوعا

گفتنی است پس از برگزاری این مراسم که تا ساعت 15.30 ادامه خواهد یافت، مردم این شهرستان در آئینی منحصر به فرد و مختص اردبیل که از قدمت هزار ساله برخوردار است، به یاد علمدار کربلا شمع گردانی خواهند کرد که برگزاری این سنت تا عصر امروز ادامه خواهد یافت.

این مراسم در زبان ترکی و محلی به نام "شمع ‌پایلییان" معروف بوده و عزاداران حسینی بعد از هشت روز عزاداری در مساجد و خیابانها و محلات اردبیل در روزی که منتسب به علمدار رشید کربلا، حضرت ابوالفضل‌ العباس (ع) است اقدام به روشن کردن شمع می‌کنند و در سوگ آن علمدار رشید بر سر و سینه می‌زنند.

برگزاری همایش بزرگ عصر عاشورا در اردبیل

همچنین پیش از این فرماندار اردبیل از برگزاری همایش بزرگ عصر عاشورای حسینی برای اولین بار با شرکت تمام دستجات عزاداری و به صورت گسترده در اردبیل خبر داده بود.



به دنبال حضور چشمگیر مردم حسینی اردبیل در مراسم تاسوعای حسینی در چند سال اخیر، به پیشنهاد جمعی از ریش سفیدان، معتمدان و دستجات عزادارای برای اولین بار در تاریخ اردبیل برنامه عصر عاشورا با هدف همنوایی با اسرای کربلا در اردبیل برگزار می شود.



به گفته یوسف اکبری این برنامه برای احیا سنت دیرینه شام غریبان در فرصت زمانی مناسب و از ساعت 15.30 عصر عاشورا برگزار خواهد شد.