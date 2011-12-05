مردم هرمزگان در سوگ شهادت حضرت عباس (ع) عزاداری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز تاسوعا بود روز حضرت عباس، آن بزرگمردی که آوازه ولایت مداری، غیرت، مردانگی و بصیرت او در تمام جهان پیچیده و اسوه وفاداری است.

تاسوعا روز یگانه مردی است که هنگامی که به یاد کودکان تشنه حضرت سیداشهدا (ع) می افتد حاضر به نوشیدن حتی جرعه ای آب نمی شود و حتی زمانی که دستان مبارک او قطع می شود دشمنان از عظمت و بزرگی او هراس داشتند.

حضرت عباس نمونه و اسوه ولایت مداری است. آن بزرگ مرد در تمامی لحظات و در سخت ترین روزها همواره گوش به فرمان مولای زمان خود حضرت امام حسین (ع) بود و لحظه ای از اجرای فرمان مولای خود غافل نشد.

مردم هرمزگان امروز در شهرستانهای مختلف این استان، در سوگ شهادت حضرت عباس (ع) عزاداری کردند تا یاد بزرگ ولایت مدار تاریخ همچنان پس از گذشت بیش از 1300 سال زنده بماند.

امروز مردم بندرعباس همگام با دیگر عاشقان حضرت عباس با حضور در هیئتهای مذهبی در خیابانهای بندرعباس دسته های عزاداری به راه انداختند و در سوگ شهادت حضرت اباالفضل العباس (ع) بر سر و سینه زدند.

حضرت عباس هنوز در میان ما زنده است و ما باید با الگوبرداری از این یگانه مرد تاریخ راه وی را ادامه دهیم و لحظه ای از فرمان مولای خود غافل نشویم.