صندوق های اخذ رای در کرمان به امکانات رایانه ای مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کمالی در جلسه توجیهی کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری ها و بخشداری های استان کرمان گفت: اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات مجلس در کرمان در حال انجام است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن دو هزار و 60 صندوق اخذ رای برای 23 شهرستان در کرمان اظهار داشت: این صندوق های اخذ رای به امکانات رایانه ای مجهزشده اند.

کمالی ابراز داشت: همگی باید توان تمام خود را برای برگزاری انتخاباتی آرام و باشکوه به کار گیریم.

وی بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای انتخابات تاکید کرد و بیان داشت: مسئولین باید با دقت تمام جوانب کار بسنجند و برای تامین امکانات مورد نیاز انتخابات اقدام کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان همچنین بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای حضور پرشکوه مردم در انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت: مردم غیور کشورمان همواره با خلق صحنه های باشکوه باعث عزت و اقتدار هرچه بیشتر نظام شده اند.