شصت و سومین آزمون زبان تولیمو 17 آذر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز دو‌شنبه 14 آذر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفته است.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون می توانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی خود نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را ارایه کنند.

داوطلبان می توانند برای رفع نقص کارت آزمون خود به دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور، در تهران، خیابان انقلاب، ضلع شمال غربی میدان فردوسی، کوچه شاهرود مراجعه کنند.