دو گروه به دنبال ایجاد تضعیف نهضت عاشورایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد موسوی در مراسم عزاداری امام حسین(ع) کارکنان جهاد کشاورزی آمل افزود: یکی از این دسته ها دشمنان دانا بوده که می خواهند مدیریت شیعه را در عاشورا تضعیف کنند و بشکنند و دسته دوم دوستان نادان که با وارد کردن خرافات در نهضت عاشورا و خرافه گویی خدشه به ارزشهای این نهضت وارد می کنند.

وی افزود: باید از بدعت گذاری در مراسمهای عزاداری جلوگیری شود و مداحان و سخنرانان نباید اشعار یا جمله هایی بگویند که از عظمت قیام امام حسین (ع) بکاهد.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران به اهمیت واقعه عاشورا اشاره کرد و ادامه داد: حماسه عاشورا قبل از آنکه یک رویداد تاریخی باشد، یک نکته دینی، عقیدتی و ایدئولوژی بوده و درس کربلا، درس کتبی و شفاهی نبوده بلکه یک درس عملی است.

موسوی اضافه کرد: باید به دنبال برجستگی های اخلاقی و رفتاری در کربلا باشیم و آنچه که نهضت امام حسین (ع) و عاشورا را از سایر نهضت ها برجسته کرده، معرفت و بصیرت یاران امام بوده است.

وی گفت: عزاداری که نسبت به گناه در جامعه بی تفاوت باشد، معلوم است که نسبت به مفهوم عزاداری معرفت پیدا نکرده است.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه از جمله اهداف برجسته قیام امام حسین (ع) در واقعه کربلا اقامه نماز بوده است، افزود: باید به نماز اول وقت توجه داشت و نسبت به فریضه امر به معروف و نهی از منکردر جامعه بی تفاوت نبود.