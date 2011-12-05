آماده باش کامل نظامیان رژیم صهیونیستی در مرز با مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: نظامیان اسرائیلی به حالت آماده باش کامل در طول مرزهای مشترک با مصر درآمده اند.

بر این اساس، آماده باش کامل نظامیان اسرائیلی به علت نگرانی از وقوع حملاتی از خاک مصر صورت گرفته است.

خاطرنشان می شود در آخرین درگیری مرزی در مرزهای مصر و رژیم صهیونیستی چندین سرباز اسرائیلی به هلاکت رسیده بودند. این در حالی است که پیروزی قاطع اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی کشورهای عربی به ویژه مصر بر نگرانیهای رژیم صهیونیستی افزوده است. مقامات تل آویو اخیرا از تاثیر این تحولات بر پیمان صلح امضا شده میان اسرائیل و مصر ابراز داشته اند.