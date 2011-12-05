حرکتهای دامنه دار دسته های عزاداری در آمل به راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، حرکت این هیئت ها از خیابانهای امام راضا(ع)، طالب آملی، خیابان امام خمینی (ره) و شیخ فضل الله نوری و طالقانی مازندران به سمت میدان 17شهریور و آستانه مطهرامامزاده ابراهیم(ع) بود تا شهادت سقای دشت کربلا را به خاندان آل طاها تسلیت بگویند.

در آستانه مبارکه و زائرپذیر امامزاده عبدالله (ع) آمل، دسته ها و هیئت های عزاداری از شهرهای مختلف مازندران به این مکان مقدس در معابر منتهی به حرم مطهر از جمله صحن و سراها در حال سوگواری هستند.

عاشقان به اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش در روستاهای شهرستان آمل، یکپارچه سیاه پوش و غرق در عزا و ماتم بودند.

مساجد، تکایا و هیئت های عزاداری در شب تاسوعا شاهد حضور انبوهی از اقشار مختلف اعم از پیر و جوان، زن و مرد و نوجوانان و خردسالان بود که با عشق زایدالوصفی به این اماکن آمده تا یاد وخاطره حماسه حسینی را زنده نگه دارند.

شور حسینی، در جای جای شهرستان آمل در روز تاسوعای امام حسین (ع) به چشم می خورد و نوای یا حسین و ابوالفضل به همراه صدای حزن انگیز طبل و سنج در فضای شهری و روستایی مازندران طنین انداز شده است.

تعدادی از جوانان دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت (ع) با برپایی ایستگاههای صلواتی در تعدادی معابر عمومی شهرهای مازندران و توزیع چای، خرما و شیر بین مردم و عزاداران حسینی، ارادت خود را به امام حسین (ع) و یاران فداکار آن حضرت نشان می دهند.