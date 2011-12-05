یارانه نقدی مرحله دهم مازنیها واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شعبان زاده افزود: سرانه یارانه نقدی هر نفر در این مرحله 455 هزار ریال بوده که این مبلغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

وی از واریز شدن یارانه نقدی مرحله دهم به حساب سرپرستان خانوار مازندرانی، همزمان با سایر شهروندان خبر داد و گفت: یارانه نقدی مرحله دهم تا ساعت 24 دیشب به حساب شهروندان واریز شده است.

شعبان زاده اظهار داشت: در مرحله نهم، در مجموع 142 میلیارد و 700 میلیون تومان به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار در مازندران واریز شده بود.

وی اضافه کرد: از ایتدای توزیع یارانه نقدی تا پایان مرحله نهم، در مجموع هزار و 432 میلیارد تومان یارانه به حساب سرپرستان خانوار در این استان وازیر شد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.