جزئیات انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت دکتری/ شرایط مجازین انتخاب رشته

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته ‌محل های جدید و افزایش ظرفیت برخی از کد رشته محلهای آزمون‌ ورودی‌ دوره های دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال 90 حدود 3 هزار نفر اعلام شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بعضی ‌از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی پس از اعلام نتایج نهایی آزمون، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ کرده اند، داوطلبانی که در اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرفته نشده اند می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در اطلاعیه های ثبت نام برای انتخاب رشته اقدام کنند.

خدایی اظهار داشت: افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ 20 تا 23 آذرماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org کد رشته محلهای درج شده در این اطلاعیه را انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: گزینش نهایی در هر یک از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط وضوابط مندرج‌ در اطلاعیه های قبلی آزمون‌ دکتری تخصصی سال 90 انجام‌ خواهد شد.

قائم مقام سازمان سنجش گفت: دانشگاهها در 89 مجموعه امتحانی، کد رشته محل های خود را اعلام کرده اند که ظرفیتی حدود 2 هزار و 650 نفر را در بر می گیرد و تا روز 20 آذر ماه نیز حدود 200 نفر ظرفیت دیگر به آن اضافه می شود.

وی تاکید کرد: منحصراً داوطلبانی که در آزمون دکتری سال 90 در جلسه آزمون حاضر بوده اند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار نگرفته اند حق انتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه را دارند و داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ اعلام‌ شده‌است، حق‌ انتخاب کد رشته محل را ندارند.

خدایی درباره نیمسال پذیرش دانشجو گفت: نیمسال پذیرش بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی اعلام می شود.

وی درباره شرایط انتخاب رشته برای مربیان گفت: مربیان رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و مربیان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، غیردولتی غیرانتفاعی و آزاد اسلامی در صورتی که مراتب عضویت آنها در هیئت علمی توسط هیئت مرکزی و یا هیئت ممیزه منصوب وزارت علوم، انجام شده باشد، با حداقل سه سال سابقه کار به عنوان هیئت علمی می‌توانند از سهمیه مربوط در دوره دکتر داخل بهره‌مند شوند.

قائم مقام سازمان سنجش اظهار داشت: مربیان پیمانی حداقل با 3 سال سابقه کار پیمانی تا اسفند ماه سال 1389 مجاز به استفاده از این سهمیه هستند و طرح خدمت سربازی جزو سنوات سابقه کار پیمانی محسوب نمی شود.

وی درباره معدل داوطلبان اضافه کرد: داوطلبان می توانند معدل های مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را تایید و یا در صورت ضرورت تصحیح کنند.

خدایی یادآور شد: در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند حداکثر تا 5 کد رشته محل را به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ کنند.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 692 این شورا در بیست و یکم تیرماه 90، مصوب کرد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از 5 هزار و 600 نفر به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در راستای اجرایی شدن این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرد که در نظر دارد این افزایش ظرفیت را با توجه به توانمندی، قابلیت علمی، آموزشی و پژوهشی موجود در هر دانشگاه انجام دهد.

داوطلبان باید در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و قبل انتخاب رشته محل، نسبت به واریز مبلغ 28 هزار ریال (2 هزار 800 تومان) از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام و سپس نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.