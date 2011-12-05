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۱۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

در آستانه عاشورای حسینی؛

5 میلیون عزادار وارد کربلا شدند/ امنیت کامل با وجود تلاش تروریستها

5 میلیون عزادار وارد کربلا شدند/ امنیت کامل با وجود تلاش تروریستها

میلیونها زائر از اقصی نقاط عراق و کشورهای اسلامی با وجود تهدیدات امنیتی خود را به کربلا رساندند تا برای برگزاری مراسم بزرگ روز عاشورا در این شهر حضور داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، مقامات امنیتی عراق با اشاره به حضور گسترده و میلیونی زائران حسینی در مراسم عاشورا در کربلای معلا تدابیر ویژه برای حفظ جان زائران از عملیاتهای تروریستی اندیشیده اند.

یک مقام امنیتی عراق در این باره اظهارداشت: در روزهای اخیر تلاشهای تروریستی برای هدف قرار دادن زائران را خنثی کرده ایم و در مناطقی از حمایت نیروی هوایی عراق نیز استفاده کرده ایم.

خاطرنشان می شود منابع آگاه پیش بینی می کنند امسال تعداد کل زائران در مراسم عاشورای حسینی که از اقصی نقاط عراق و کشورهای همسایه از جمله ایران خود را به کربلا می رسانند به 5 میلیون نفر برسد.

کد مطلب 1477239

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