به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای فولاد نوین خوزستان و سیاهجامگان خراسان روز جمعه از ساعت 14 در استادیوم ثامن الائمه(ع) مشهد آغاز می شود.
تیم فوتبال فولاد نوین خوزستان در حالی برای این بازی پا به مشهد میگذارد که هفته گذشته با گل دقیقه 93 مهاجم خود، تیم سپیدرود رشت را در خانه از پیش رو برداشته و هم اکنون با روحیهای مضاعف راهی مشهد شده است.
این تیم هم اکنون با یک بازی کمتر نسبت به سایرین و کسب 19 امتیاز از 5 برد و 4تساوی، بدون باخت صدرنشین گروه اول رقابتهای لیگ دسته دوم است به همین دلیل چشم سایر تیمها برای شناسایی چهره مدعی این گروه، به این دیدار است.
تیم فوتبال فولاد نوین با این برد میتواند خود را از دیگر تیم هم امتیازی خود یعنی نفت و گاز گچساران جدا کند و سیاهجامگان نیز امیدوارند با کسب 3 امتیاز شیرین از این مسابقه، تا رده هفتم جدول رده بندی بالا بیایند.
فولادیها هم اکنون با 5گل خورده برترین خط دفاعی این گروه را در اختیار دارند و با به ثمر رساندن 12 گل عنوان سومین خط حمله گروه اول لیگ دسته دوم فوتبال کشور را یدک میکشند، همچنین مسعود آزمون مهاجم این تیم نیز تا کنون با 5گل زده آقای گل این گروه از رقابتهاست.
سیاهجامگان ابومسلم نیز هم اکنون از 9 بازی خود 3 برد، یک تساوی و 5 باخت کسب کرده و با 10امتیاز در رده یازدهم جدول ردهبندی قرار دارد، این تیم هفته گذشته در خانه خود مغلوب شموشک نوشهر قعرنشین شد و از صعود به ردههای بالایی بازماند.
مشهد - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال سیاهجامگان در دیدار معوقه از هفته پنجم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور میزبان فولاد نوین خوزستان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای فولاد نوین خوزستان و سیاهجامگان خراسان روز جمعه از ساعت 14 در استادیوم ثامن الائمه(ع) مشهد آغاز می شود.
نظر شما