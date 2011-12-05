اختصاص بودجه‏ برای تشکیل نهادهای مذهبی در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‏الاسلام داود ضمیررضوانی افزود: تبلیغات اسلامی یک نهاد دینی است که وظیفه ذاتی خود را اطلاع ‏رسانی دینی می‏ داند و حمایت و هدایت نهادهای مردمی و مذهبی جامعه اسلامی را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: تبلیغات اسلامی در زمینه سازماندهی روحانیان و مبلغان دینی، حمایت و جذب مداحان جدید و دائمی برای اطلاع‏ رسانی دینی، برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی با موضوعات فصول تبلیغی اسلام، آسیب‏شناسی و آموزش موسیقی و سبکهایی که مناسب با مدیحه ‏سرایی و مولودی‏ خوانی است به همراه اخلاق مداحی و احکام دینی فعالیت می‏ کند.

سه مؤسسه قرآنی در شهر و سه خانه قرآن در روستاها فعال شده است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان فیروزکوه، سه مؤسسه قرآنی در شهر و سه خانه قرآن در روستاها فعال شده است.

وی ادامه داد: برای حمایت از مؤسسات و مراکز آموزشی قرآن کریم، این مراکز در شهرستان فیروزکوه افزایش یافته است.

آموزش دو هزار هنرپژوه قرآنی در فیروزکوه

حجت الاسلام ضمیررضوانی گفت: در حال حاضر تعداد دو هزار هنرپژوه قرآنی در رشته‏ های مختلف حفظ، قرائت و ترجمه در حال گذراندن دوره‏های آموزشی در شهرستان فیروزکوه هستند.

وی ادامه داد: تفسیر و فرهنگ صحیح مطالعه قرآن به طور گسترده ‏ای در این مراکز آموزشی در همه رشته‏ ها آموزش داده می ‏شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: از فارغ‏ التحصیلان این مراکز آموزشی برای تدریس در آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر استفاده می ‏شود.

وی اضافه کرد: در راستای حمایت از هیئتها، دسته ‏های مذهبی و عزاداری شهرستان فیروزکوه و بزرگداشت ایام ولادت و شهادت معصومین و اهل بیت(ع) در همه مناسبتهای مذهبی و ملی، برنامه‏ های فرهنگی مختلفی در مساجد، حسینیه‏ ها و مکانهای فرهنگی و مذهبی اجرا می ‏شود.

حجت الاسلام ضمیررضوانی افزود: روحانیان و مداحان با هدف برگزاری این مراسم، تقویت گفتگوهای دینی، آسیب‏شناسی و تقویت فرهنگ مهدویت، ولایت و بصیرت دینی در بین مردم، جوانان و حتی دانش‏آموزان در مناسبتهای مختلف به این مراسم فرستاده می ‎‏شوند.

اقداماتی برای تحقق اهداف اسلامگرایانه

وی تأکید کرد: این اقدامات برای تحقق اهداف اسلامگرایانه انجام می ‏شود تا هر چه بیشتر بتوانیم در راستای اسلامی و مذهبی کردن جامعه به سمت جلو گام برداریم.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه بیان کرد: امسال 40 روحانی در شهرستان فیروزکوه در شهرها و روستاها مستقر شدند و هر ماه برای این روحانیان جلسات آموزشی برگزار و کتابهای شبستان اندیشه و پیامهای محراب برای آنها ارسال می ‏شود، همچنین در مناسبتهای مختلف تفاسیر، بیانیه و مطالبی مناسب و مطابق با هر ایام در اختیار روحانیان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: برای اینکه مبلغان و مداحان تاریخ را به صورت واقعی منعکس و احکام را رعایت کنند و هر شعر، صوت و لحنی را بیان نکنند و اخلاق مداحی داشته باشند، برای آنها چارچوب و قانونی مشخص شده تا اطلاعات آنها به ‏روز و حقیقی باشد و بتوانند مردم را بیشتر جذب و آنها را از تردید و انحراف خارج کنند.

شیوه عزاداری ما باید مثل گذشته به سبک سنتی برگزار شود

حجت الاسلام ضمیررضوانی با اشاره به سخنان حضرت امام خمینی (ره) گفت: شیوه عزاداری ما باید مثل گذشته به سبک سنتی برگزار شود و اهالی هیئتها باید بدانند که علم ‏کشی و تصاویر اهل بیت(ع) و نصب آنها در هیئتها موجب تحریف و بدعتگذاری می ‏شود و هیئتها باید از شیوه‏ های نوین برای ترویج صحیح افکار استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما با نوآوری مشکلی نداریم و برای آن محدودیتی قائل نیستیم بلکه با بدعتها و تحریفات مقابله می ‏کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه بیان کرد: مسئولان این شهرستان بودجه‏ هایی برای تقویت و تشکیل بیشتر نهادهای مردمی و مذهبی در نظر بگیرند و بنیه مالی هیئتها را تامین کنند.

ضمیررضوانی همچنین از مسئولان شهرستان فیروزکوه خواست که از ناهنجاریها جلوگیری و نهادهای فرهنگی را با حمایت خود تقویت کنند تا نقش مذهب و فرهنگ دینی در جامعه مردمی طراحی و تداعی شود.