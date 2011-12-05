اختصاص بودجه‏ برای تشکیل نهادهای مذهبی در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام داود ضمیررضوانی افزود: تبلیغات اسلامی یک نهاد دینی است که وظیفه ذاتی خود را اطلاع رسانی دینی می داند و حمایت و هدایت نهادهای مردمی و مذهبی جامعه اسلامی را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: تبلیغات اسلامی در زمینه سازماندهی روحانیان و مبلغان دینی، حمایت و جذب مداحان جدید و دائمی برای اطلاع رسانی دینی، برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی با موضوعات فصول تبلیغی اسلام، آسیبشناسی و آموزش موسیقی و سبکهایی که مناسب با مدیحه سرایی و مولودی خوانی است به همراه اخلاق مداحی و احکام دینی فعالیت می کند.
سه مؤسسه قرآنی در شهر و سه خانه قرآن در روستاها فعال شده است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان فیروزکوه، سه مؤسسه قرآنی در شهر و سه خانه قرآن در روستاها فعال شده است.
وی ادامه داد: برای حمایت از مؤسسات و مراکز آموزشی قرآن کریم، این مراکز در شهرستان فیروزکوه افزایش یافته است.
آموزش دو هزار هنرپژوه قرآنی در فیروزکوه
حجت الاسلام ضمیررضوانی گفت: در حال حاضر تعداد دو هزار هنرپژوه قرآنی در رشته های مختلف حفظ، قرائت و ترجمه در حال گذراندن دورههای آموزشی در شهرستان فیروزکوه هستند.
وی ادامه داد: تفسیر و فرهنگ صحیح مطالعه قرآن به طور گسترده ای در این مراکز آموزشی در همه رشته ها آموزش داده می شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: از فارغ التحصیلان این مراکز آموزشی برای تدریس در آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر استفاده می شود.
وی اضافه کرد: در راستای حمایت از هیئتها، دسته های مذهبی و عزاداری شهرستان فیروزکوه و بزرگداشت ایام ولادت و شهادت معصومین و اهل بیت(ع) در همه مناسبتهای مذهبی و ملی، برنامه های فرهنگی مختلفی در مساجد، حسینیه ها و مکانهای فرهنگی و مذهبی اجرا می شود.
حجت الاسلام ضمیررضوانی افزود: روحانیان و مداحان با هدف برگزاری این مراسم، تقویت گفتگوهای دینی، آسیبشناسی و تقویت فرهنگ مهدویت، ولایت و بصیرت دینی در بین مردم، جوانان و حتی دانشآموزان در مناسبتهای مختلف به این مراسم فرستاده می شوند.
اقداماتی برای تحقق اهداف اسلامگرایانه
وی تأکید کرد: این اقدامات برای تحقق اهداف اسلامگرایانه انجام می شود تا هر چه بیشتر بتوانیم در راستای اسلامی و مذهبی کردن جامعه به سمت جلو گام برداریم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه بیان کرد: امسال 40 روحانی در شهرستان فیروزکوه در شهرها و روستاها مستقر شدند و هر ماه برای این روحانیان جلسات آموزشی برگزار و کتابهای شبستان اندیشه و پیامهای محراب برای آنها ارسال می شود، همچنین در مناسبتهای مختلف تفاسیر، بیانیه و مطالبی مناسب و مطابق با هر ایام در اختیار روحانیان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: برای اینکه مبلغان و مداحان تاریخ را به صورت واقعی منعکس و احکام را رعایت کنند و هر شعر، صوت و لحنی را بیان نکنند و اخلاق مداحی داشته باشند، برای آنها چارچوب و قانونی مشخص شده تا اطلاعات آنها به روز و حقیقی باشد و بتوانند مردم را بیشتر جذب و آنها را از تردید و انحراف خارج کنند.
شیوه عزاداری ما باید مثل گذشته به سبک سنتی برگزار شود
حجت الاسلام ضمیررضوانی با اشاره به سخنان حضرت امام خمینی (ره) گفت: شیوه عزاداری ما باید مثل گذشته به سبک سنتی برگزار شود و اهالی هیئتها باید بدانند که علم کشی و تصاویر اهل بیت(ع) و نصب آنها در هیئتها موجب تحریف و بدعتگذاری می شود و هیئتها باید از شیوه های نوین برای ترویج صحیح افکار استفاده کنند.
وی ادامه داد: ما با نوآوری مشکلی نداریم و برای آن محدودیتی قائل نیستیم بلکه با بدعتها و تحریفات مقابله می کنیم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه بیان کرد: مسئولان این شهرستان بودجه هایی برای تقویت و تشکیل بیشتر نهادهای مردمی و مذهبی در نظر بگیرند و بنیه مالی هیئتها را تامین کنند.
ضمیررضوانی همچنین از مسئولان شهرستان فیروزکوه خواست که از ناهنجاریها جلوگیری و نهادهای فرهنگی را با حمایت خود تقویت کنند تا نقش مذهب و فرهنگ دینی در جامعه مردمی طراحی و تداعی شود.
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