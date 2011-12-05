تاکید دبیر کل سازمان ملل بر نقش ایران در کمک به حل بحران های منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر،بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در حاشیه برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان در بن در دیدار با علی اکبر صالحی ضمن بیان این مطلب که ایران یکی از کشورهای مهم و تاثیر گذاری است که نقش موثری در کمک به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه دارد افزود: میزبانی و حمایت جمهوری اسلامی ایران از سه میلیون مهاجر افغانی بار سنگینی بر دوش ایران بوده و جنبه دیگری از کمک های انسان دوستانه کشور شماست.

وی همچنین از اجرای مطلوب تعهدات ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که منجر به شهادت بیش از سه هزار شهید در این راه شده تقدیر کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار آگاهی از نقطه نظرات و دیدگاههای کشورمان در خصوص تحولات افغانستان و چگونگی ایفای نقش جامعه بین المللی در این راستا شد.

صالحی نیز در این ارتباط با تاکید بر اهمیت رایزنی و مشورت در جهت توسعه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل از جمله در مسئله افغانستان، امنیت را بستر ساز توسعه در افغانستان دانست.

وی تلاش حداکثری برای کمک به استقلال، ثبات و امنیت در افغانستان را مسئولیت همه طرفها از جمله سازمان مللل متحد دانست.

وزیر امور خارجه با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد واقع بینانه در بررسی ریشه های مشکلات افغانستان این سوال را مطرح کرد که باید دید چه کسانی در افغانستان با انگیزه های سیاسی از تروریسم و قاچاق مواد مخدر حمایت می کنند.

وی با اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از میلیونها مهاجر افغانی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تاکید کرد که لازم است جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد در اختصاص کمک و امکانات در این راستا بدون تبعیض عمل کنند.

تحولات خاورمیانه از جمله سوریه از دیگر محورهای مذاکرات در این ملاقات بود و دبیرکل سازمان ملل متحد نقش مهم و موثر جمهوری اسلامی در کمک به حل و فصل بحرانها در این منطقه را مورد تاکید قرار داد.

صالحی نیز ضمن بیان دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه و بیداری اسلامی بر ضرورت عدم برخورد با این تحولات با معیار دوگانه را مورد تاکید قرار داد.

صالحی و بان کی مون همچنین پیرامون آخرین وضعیت مسئله هسته ای پس از نشست اخیر آژانس انرژی اتمی به رایزنی پرداختند و دبیر کل سازمان ملل بر ضرورت تدام گفتگو و همکاری میان ایران و آژانس به منظور حل و فصل این مسئله تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تشریح دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص استفاده از فناوری هسته ای صلح آمیز اظهار داشت که سلاح هسته ای در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین حادثه سفارت انگلیس در تهران را مورد اشاره قرار داد و نسبت به آن ابراز تاسف و نگرانی کرد و صالحی در پاسخ گفت: این مسئله قابل پیش بینی نبود.