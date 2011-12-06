نمایشگاه "ستارگان عاشورایی" در فیروزکوه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از روز دوشنبه با همکاری مسئولان آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) با موضوع بصیرت عاشورایی در این آستان مقدس برپا شده و تا پایان ماه محرم برپاست.
نمایشگاه "ستارگان عاشورایی" با همت و همکاری خادمان افتخاری آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) برپا شده و تمام برنامه های این نمایشگاه را خادمان امام حسین(ع) به نحو احسن اجرا می کنند.
در این نمایشگاه تصاویر و ماکت بین الحرمین و زری شش گوشه امام حسین(ع)، سرهای قدسیان، قتلگاه و نهر علقمه، تصویر حضرت ابوالفضل(ع) و خرابه های شام و نمادهایی از حضرت زینب، سکینه، ام کلثوم و حضرت رقیه(س) به نمایش گذاشته شده است.
همچنین آثاری در رابطه با امام زمان (عج) و ظهور آن حضرت، آثاری در زمینه انتخاب حضرت علی(ع) به جانشینی پیغمبر (ص)، چاهی که حضرت علی (ع) با آن مناجات می کردند، آثار مربوط به آتش کشیدن خانه حضرت فاطمه(س) به دست دشمنان و همچنین آثار مربوط به امام حسن(ع) و کاخ یزید برای مردم به نمایش گذاشتهشده است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه به تصویر کشیدن سیره زندگی ائمه معصومین(ع) و توضیحاتی در مورد نحوه دلاوریها و ازخودگذشتگی های آنها عنوان شده است.
هدف دیگر برگزاری این نمایشگاه، نشان دادن زندگی ائمه معصومین(ع) ذکر شده و اینکه چگونه خود را در راه ارزشهای اسلامی و عاشورایی فدا ساختند تا مردم و عاشقان امام حسین و اهل بیت(ع) با بصیرتی بیشتر به این مسائل توجه کنند.
تمام هزینههای مربوط به برپایی این نمایشگاه از محل اعتبارات و نذورات امامزاده اسماعیل(ع) تأمین شده است.
