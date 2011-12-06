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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

نصیری خبر داد:

دومین دفتر خدمات پشتیبانی عشایر کوچنده استان تهران در ورامین افتتاح می ‌شود

دومین دفتر خدمات پشتیبانی عشایر کوچنده استان تهران در ورامین افتتاح می ‌شود

ورامین - خبرگزاری مهر: مدیر امور عشایر استان تهران گفت: دومین دفتر خدمات پشتیبانی عشایر کوچنده در مناطق قشلاقی جنوب استان با هدف تسهیل و ساماندهی عشایر در زمان کوچ قشلاقی در منطقه رازق آباد سیاهکوه ورامین ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نصیری افزود: آبرسانی سیار برای تأمین آب شرب بهداشتی برای عشایر و آب شرب دام، مرمت و بازسازی تأسیسات زیربنایی، راه و بیمه دام از جمله خدمات قابل ارائه این دفتر است.

وی با بیان اینکه دفتر خدمات پشتیبانی عشایر کوچنده در دوره استقرار عشایر در مناطق قشلاقی از آبانماه تا پایان اسفندماه هرسال به جمعیت عشایری خدمات رسانی می کند، تصریح کرد: این طرح در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای عشایری استان تهران اجرایی شده است.

مدیر امور عشایر استان تهران ادامه داد: دفتر خدمات پشتیبانی عشایر کوچنده تا پایان امسال و قبل از شروع کوچ بهاره عشایر تکمیل و آماده خدمات رسانی خواهد بود.

وی ورامین را از شهرستانهای مهم عشایرنشین استان تهران ذکر کرد و افزود: اجرای این طرح برای افزایش برخورداری جمعیت عشایری از خدمات مورد نیاز در زمان کوچ است و این دفتر500 خانوار عشایری با بیش از 110 هزار رأس دام را تحت پوشش قرار خواهد داد.

کد مطلب 1477260

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