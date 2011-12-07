21 هزار معلول البرزی در بانک اطلاعاتی بهزیسی ثبت نام کرده اند

مرتضی مکاریان همزمان با روزجهانی معلولان اعلام کرد: از میان جمعیت دو میلیون و 500 هزارنفری استان البرز 21 هزارمعلول شناسایی شده اند و از خدمات این سازمان بهره می گیرند.

وی افزود: هم اکنون 48 مرکز توانبخشی حرفه ای روزانه آماده ارائه خدمات به این اقشار است.

این مسئول بیان کرد: 33 درصد معلولان دچار نقص جسمی –حرکتی هستند و باید مطابق قانون جامع حمایت از معلولان نیازهای این افراد رفع شود.

وی افزود: در راستای حمایت از معلولان سایر دستگاههای اجرایی باید به کمک بهزیستی بشتابند تا شعارهای حمایت از معلولان عینیت یابد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز درخصوص نیازهای این افراد نیز گفت : اشتغال ، مسکن و تحصیل مهمترین خواسته های این اقشار از سازمان بهزیستی است که در طرح نهضت معلولان ومددجویان مشکل مسکن این افراد در حال بررسی است و تا در دهه فجر بخشی از آن در اختیار معلولان قرارخواهد گرفت.

وی در رابطه با اشتغال معلولان نیز بیان کرد: باتوجه به اینکه هرگونه استخدام در استان ممنوع است ؛ بنابراین نه تنها معلولان که استخدام در هیچ حوزه ای امکانپذیر نیست، اما با رایزنیهای انجام شده از طریق تعاونیهای فراگیر زمینه های ایجاد اشتغال خانگی فراهم خواهد شد.