افزایش امنیت از نتایج استان شدن البرز است

عیسی فرهادی درخصوص تبعات استان شدن شهر کرج با مرکزیت البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان شدن البرز بالاترین هدیه نظام به مردم کرج است.

استاندارالبرز عنوان کرد: کرج تا پیش از این در کلیه امور و نیازها به عنوان یکی از 500 شهرستان بودجه و اعتبارات دریافت می کرد و در بسیاری از مواقع نیز یا با اعتبارات محدود مواجه بود و یا میان 500 شهرستان نادیده گرفته می شد.

فرهادی افزود: امروز با جهشی از میان 500 شهرستان در رتبه 31 استان قرارگرفته ایم.

استاندار البرز بیان کرد: این امر به تبع سایر امور را در شهر کرج تحت شعاع قرار خواهد داد و علاوه بر تخصیص بودجه و... در بسیاری از امور امروز با استان شدن البرز مستقل عمل می کنیم.

وی در ادامه ایجاد امنیت را از جمله تبعات استان شدن کرج ذکر کرد و افزود: تا پیش از این نیروی انتظامی کل محدوده استان تهران را علاوه بر شهر کرج پوشش می داد اما امروز با ارتقاء از یک ناحیه به چهار ناحیه شاهد اوج فعالیت های مقتدرانه سپاه در ایجاد امنیت در سطح شهر کرج می باشیم.