بغضی در قاب نقاشی/ 220 هنرمند تبریزی "72 بغض بوم" را تصویر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سوگواره "72 بغض بوم" به دست 220 هنرمند تبریزی در تاسوعای حسینی در قالب تصویر روایت شد و هر چه گفتنی واقعه عاشورا را در نقش سکوت نقاشی هاشان فریاد زدند.

صبح تاسوعا نقاشان، تصویرگران و خوش نویسان تبریزی گرد هم آمدند و عاشورا را به دل نقش زدند و به نگاه خود گفتنی های امام حسین و یارانش را تصویر کردند.

سینمای قدس و 29 بهمن تبریز روز تاسوعا حال و هوای دیگری داشتند، پر از شور و پر از فریاد، پر از حزن پر از ماتم! میزبان بودند و میهمانانی داشتند از جنس حسینی که آمده بودند آنچه را که عشق امام حسین (ع) در دلشان رویانده بود به مهر بر بوم فریاد زنند.

در تبریز 220 بغض در قاب نقاشی ترکید و بر بوم ها نقش خورد و تصویر شد و به خط نگاشته شد.

گرچه تاسوعا بود اما اینجا نه کسی روضه خواند و نه پیام های عاشورایی و وصف حسینی را به صوت در گوشی زمزمه کرد. هر کسی از دلش با صفحه سفید بوم صد هزار حرف نگفته را به رنگ خواند و عشق را گریست.

برای بودن با حسین و حسینی شدن و پیوستن به کاروان معرفت و جستن مکتبش دیگر نیاز به گوش نبود، تنها نگاه بود و رنگ و تصویر و باید به دل حرفهای پنهان و بغض بوم ها را می شنیدی و احساس می کردی.

رنگ عاشورا نه رنگ خون و خشم و جنگ، که رنگ عشق و دلدادگی به پاکی و حق بود و روایت شد.

ساعت که به 19 شب تاسوعا رسید قلم ها زمین گذاشته شد و هنرمندان تبریزی حسینی بودنشان را با بغض بوم خود فریاد زدند.