دستانی پر نور برای روشنی دل چادرنشینان حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، شهر در سکوت و حزن فرو رفته و هر آنچه هست تاریکی است و ماتم و در این لحظات غمبار سو سوی هزاران شمع گرداگرد شهر باری از دل برداشته و روشنایی را به قلب راه داده و گرمای امید را می تاباند.

دل ها بی قرار بوده و دیگر کسی در خانه نمی ماند، آنهایی که نذر کرده اند 41 شمع را در 41 مسجد بر می افروزند تا نشانه ای از روشنی و روشنایی باشد.

شهر با شمع ها نورانی گشته و بازار تبریز در سوگ نشسته و خیابان های تبریز شاهد پخش نذورات و احسان عزاداران است.

در این روزها در برخی مساجد و خانه‌ها سفره حضرت سیدالشهدا (ع) باز است و مردم به اطعام از این سفره مبارک می‌پردازند.

برخی شربت و چای احسان می کنند و برخی با آش و یا پلو و خورشتی، شعله زرد، لقمه ای نان و کیک و خرما در خیابان ها و محله های شهر از عزاداران پذیرایی می کنند.

بازار تبریز نیز سیاه پوش شده و این شبها شاهد حضور دستجات عزاداری است. مراسم سوگ و عزاداری در بازار سبک و سیاق خود را داشته و عزاداران در لباسی متحد الشکل و یکسان به شیوه ای سنتی و نظمی خاص عزاداری می کنند.

دستجات عزاداری پس از گذر از بخش‌های مختلف بنای سرپوشیده‌ بازار تاریخی تبریز از آن خارج می‌شوند و همه دستجات جز چند دسته‌ عزاداری مشخص، اجازه‌ ورود به بازار را ندارند.

بر خلاف سطح شهر در بازار خبری از طبل زنی نبوده و تنها سینه زنی می کنند و عزاداری در بازار تا سوم امام ادامه دارد.

دل مردمان تبریزی همچون اهل بیت امام حسین (ع) بی تاب و بی قرار است و دیگر کسی در خانه نمی ماند.

این شب ها گویی هیچ قانونی جز عشق بر مردم و شهر حاکم نیست. خیابان ها گرچه شلوغ و پر ترافیک اما کسی در راه بندان نمی ماند و نیازی به قانون و مجری قانون نیست!

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یاسمین مولانا