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۱۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

در شب عاشورا ؛

مراسم عزاداری سالار شهیدان در اندونزی برگزار شد

مراسم عزاداری سالار شهیدان در اندونزی برگزار شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: مراسم عزاداری سالار شهیدان حسین بن علی (ع) در مؤسسه اهل بیت (ع) جاکارتا با حضور ایرانیان مقیم و همچنین دوستداران اندونزیایی و پاکستانی اهل البیت (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مراسم که سرشارازعشق به حسین و اهل البیت (ع) بود سخنرانان مختلفی از ایران و اندونزی به سخنرانی پرداختند.

سخنرانان این مراسم هر کدام با سخن از ابعاد مختلف واقعه کربلا و تأثیر آن در دفاع از اسلام، حق و حقانیت به اهمیت این رویداد تاریخی اشاره کردند.

در ادامه نیز شرکت کنندگان با مداحی مداحان اهل البیت عصمت و طهارت به سینه زنی و عزاداری پرداختند.

امروز نیزمراسم ظهر عاشورای حسینی در جاکارتا با حضور تمامی سازمان های اسلامی، مؤسسات اهل البیت و مسلمانان اندونزی نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1477281

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