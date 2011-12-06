مراسم عزاداری سالار شهیدان در اندونزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مراسم که سرشارازعشق به حسین و اهل البیت (ع) بود سخنرانان مختلفی از ایران و اندونزی به سخنرانی پرداختند.

سخنرانان این مراسم هر کدام با سخن از ابعاد مختلف واقعه کربلا و تأثیر آن در دفاع از اسلام، حق و حقانیت به اهمیت این رویداد تاریخی اشاره کردند.

در ادامه نیز شرکت کنندگان با مداحی مداحان اهل البیت عصمت و طهارت به سینه زنی و عزاداری پرداختند.

امروز نیزمراسم ظهر عاشورای حسینی در جاکارتا با حضور تمامی سازمان های اسلامی، مؤسسات اهل البیت و مسلمانان اندونزی نیز برگزار خواهد شد.