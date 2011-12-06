عرضه تراکتور هیبریدی توسط محققان کشور/ کشاورزی با پنلهای خورشیدی

دکتر حسن موسی زاده- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: انرژی مورد نیاز این تراکتور از دو منبع آرایه های خورشیدی (On-bord) در بالای تراکتور و شبکه برق تامین می شود.



وی با بیان اینکه این شبکه می تواند شبکه برق شهری و یا نیروگاه های خورشیدی باشد، اظهار داشت: باتریهای استفاده شده در این تراکتور به منزله باک سوخت تراکتور است که قادر خواهد بود انرژی لازم برای کار ادوات سبک کشاورزی را بدون شارژ مجدد تامین کند.



موسی زاده مدت زمان شارژ باتری را 7 ساعت دانست و یادآور شد: تراکتور هیبریدی تولید شده برای انجام ماموریت های سبک کشاورزی مانند ردیف کاری،‌ کود پاشی، سمپاشی، درو و حمل محصول در مزرعه طراحی شده است.



مجری طرح توان رانشی این تراکتور را 28 اسب بخار ذکر کرد و ادامه داد: موتور DC محرک و مستقل دیگری با توان حدود 21 اسب بخار برای به راه انداختن ادوات استاندارد کشاورزی طراحی و در این تراکتور نصب شده است.



موسی زاده با اشاره به مزایای تراکتور طراحی شده، اضافه کرد: از آنجایی که بیشترین تابش سالانه خورشید در فصل کاری کشاورزی است و از سوی دیگر اکثر فعالیت های کشاورزی در طول روز و در زیر نور خورشید انجام می گیرد از این رو این تراکتور می تواند با استفاده از انرژی خورشید سوخت مورد نیاز عملیات کشاورزی را تامین کند.



وی با تاکید بر اینکه تراکتور خورشیدی طراحی شده بیشتر از خودروهای خورشیدی می تواند از انرژی خورشید بهره گیرد، خاطر نشان کرد: از جمله ابداعات این طرح می توان به امکان ردیابی دو محوره خورشید به وسیله پنل خورشیدی اشاره کرد.



این محقق در این باره توضیح داد: پنل های نصب شده در این تراکتور می تواند همزمان با چرخش زمین به دور خورشید،‌ حرکت کند و رو به خورشید قرار گیرد. به این ترتیب پنل ها می توانند انرژی بیشتری را دریافت کنند.