اثر معرق "علمدار کربلا " در کیش رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد معرق کار کیومرث صیاد با صرف 600 ساعت کار و پس از پنج ماه تلاش بی وقفه این تابلو ارزشمند را با نگاه به شاهکار مینیاتور علمدار کربلای استاد فرشچیان ساخته است.

این معرق کار برجسته ساکن کیش، در این رابطه گفت: ساخت تابلو 70 در 100 معرق علمدار کربلا از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و برای ترکیب بندی خطوط و رنگ ها از برش و رنگ چوب های طبیعی استفاده شده و هیچ رنگ و خطی در آن استفاده نشده است.

کیومرث صیاد با ابراز امیدواری از اینکه این اثر هنری که با خلوص نیت ساخته شده مورد قبول حضرت امام حسین (ع) و برادر گرامی اش حضرت ابوالفضل عباس (ع) و یاران با وفای آن حضرت قرار گیرد گفت: حفظ و نگهداری آثار هنری از خلق آنان مهمتر است و تلاش برای مراقبت از آثار فرهنگی، ادبی، هنری، مذهبی و . . . باید به عنوان یک فرهنگ در کشور در بیاید.

این اثر هنری که کار ساخت آن از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و در پایان خرداد ماه سال جاری خاتمه یافته است.

کیومرث صیاد در سال 1334 در شهرری به دنیا آمده و کار هنری را قبل از انقلاب در رشته های خاتم کاری، نقاشی و خطاطی آغاز کرد و از سال 1370 معرق کاری را به صورت تخصصی انجام داده و تاکنون 18 اثر برجسته معرق را که اکثر آنها زمینه مذهبی دارد خلق کرده است که از جمله مهمترین آنها تابلوهای مولود کعبه، عصر عاشورا، یوسف و برادرانش، ذبح اسماعیل، پیراهن یوسف و دانیال نبی را می توان نام برد.

آثار این هنرمند در هشتمین نمایشگاه قرآنی کشور و همچنین در نمایشگاه دو سالانه صنایع چوب میراث فرهنگی در سال 1378 به عنوان اثر برگزیده کشوری انتخاب شده است.